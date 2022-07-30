全國首處「部落之心」啟用 屏縣府推動原住民族全人全能發展

屏縣長潘孟安啟動部落之心，推動原住民族全人全能發展。（記者蔡宗憲攝）

2022/07/30 16:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣配合百年二峰圳相關系列慶典，在來義鄉設置全國第一處「部落之心」，此處將是屏東原住民長者、青壯年及孩童發展文化、教育、產業及社福多元面向的全人、全能服務場域，更是作為部落傳承的重要基地。

屏縣長潘孟安帶領所有參與的族人及貴賓將近百人，共同牽起以部落傳統植物「羊齒蕨」所編織，長達180公尺的花環，象徵著政府與部落未來將持續攜手同心協力為部落的文化復振及傳承而努力，並由每個人手持在地藝術家所雕刻而成的木雕禮刀進行剪綵。

「部落之心」各個使用空間，包括廚房、老人活動空間、編織課程等，潘孟安表示，「部落之心」坐落於北大武山下的新來義部落內，面積廣達3.3公頃，在這個空間裡，不僅設置服務學習空間，且擁有面積廣大的草坪，更將二峰圳源源不絕的水源引入澆灌，也意表著原住民族人生生不息的泉源及生命力，原住民族收穫節「收穫拿~麼多」活動，也會在「部落之心」辦理。

屏縣府原民處表示，族人對「部落之心」啟用期待已久，部落大學也辦理為期4天的青少年文化探索營，課程中加入了二峰圳及當地部落的導覽並結合文化體驗，透過認識傳統農作、工藝等有形文化，讓學員們可以與土地及自身文化更加親近，也期能藉此培養青年人的文化意識及使命感，以延續族群文化價值並永續傳承。

屏縣長潘孟安帶領所有參與的族人及貴賓將近百人啟動部落之心。（記者蔡宗憲攝）

部落大學辦理為期4天的青少年文化探索營，課程中加入了二峰圳及當地部落的導覽並結合文化體驗。（記者蔡宗憲攝）

「部落之心」推動原住民族全人全能發展。（記者蔡宗憲攝）

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