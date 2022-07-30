大鵬灣變超美！首度海上360度煙火璀燦慶重生

海上高空360度風火輪煙火秀開場模擬圖。（屏縣府提供）

2022/07/30 12:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕擺脫如同廢墟般的3年，大鵬灣今年暑假展開新生，屏東縣政府斥鉅資施放璀璨煙火為「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」揭開序幕，也慶祝大鵬灣的華麗重生。

屏東縣政府因應後疫情時代的出遊潮，同時搭配交通部觀光局國旅振興補助方案，推出適合闔家出遊的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，歡迎全國遊客來趟夏日屏東旅行。這也是2019台灣燈會後，大鵬灣國際休閒特區再度對外開放，當年的主燈「巨鮪來富」、海之女神仍然屹立，陪伴民眾重溫盛況。

屏縣府表示，夏日狂歡祭於7月30日盛大開幕，當天將有台灣馬戲的指標性團體「FOCA福爾摩沙馬戲團」揭開序幕，特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、武術、戲劇等表演，節目豐富精彩炫目，還有全台首次海上高空360度風火輪煙火秀，最難、最複雜、最耗工的璀璨壯觀煙火，點亮你的夏天。

縣府表示，這次活動所僱請的煙火廠商，將引入全台首次的海上風火輪煙火施放，過去這樣的煙火，是在101、杜拜，但不同的是，這次是在大鵬灣的灣域，保證相當震憾，邀請全國民眾老小一同來參與。

近期大鵬灣國家風景區管理處從7月15日舉辦「水上嘉年華」，再到屏縣府的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，當年名噪一時的主燈「巨鮪來富」，在經過「改板」後，如今仍留駐當地，但不同的是，隨著夕陽的推移，展現出主燈不同以往的美，近期許多美照都讓人讚嘆不已，更讓人回想當年的盛況。

縣府強調，活動從7月30日到9月4日，每天下午4時至10時，地點則是在2019年台灣燈會的「大鵬灣國際休閒特區」，期間每週末也安排精彩表演，例如台灣唯一表演火劇的職業舞團「即將成真」火舞團、充滿異國風情的中東民俗舞蹈和旋轉舞團、親子共賞的紙風車劇團、令人驚豔的方程式雜耍特技演出、前太陽馬戲團舞者張逸軍老師領軍的「潮海渡」、帶來震撼表演的焰流擊鼓士、具爆發力舞蹈的HPS舞蹈劇場，還有空空把西非擊鼓樂團、屏東戰隊、喬克特技等演出，以及小丑、熱情森巴鼓隊、馬利兄弟、肚皮舞等隊伍熱鬧踩街，和每天都有的童樂市集，令人驚喜連連。

此外，為重演當年燈會被讚譽為「沒有雲霄風車的迪士尼樂園」，夏日狂歡祭並特別為小朋友打造FUN暑假遊樂園，有旋轉木馬、海盜船、旋轉咖啡杯、摩天輪等超好玩的遊樂設施，還有炎炎夏日一定要有的涼爽水樂園，及激發小朋友體能的體適能設施等大大小小共15組，讓孩子們盡情玩耍。

副主燈海之女神。（記者陳彥廷攝）

副主燈海之女神、主燈巨鮪來富。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣夕陽餘暉。（記者陳彥廷攝）

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