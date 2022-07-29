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    好兄弟也報復性出遊？遊學太子爺降旨這樣做 提醒以和為貴

    遊學太子爺在鬼門開前收起武器，農曆七月以和為貴。（記者陳彥廷攝）

    遊學太子爺在鬼門開前收起武器，農曆七月以和為貴。（記者陳彥廷攝）

    2022/07/29 23:10

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕農曆七月「鬼門開」，民俗專家廖大乙經「遊學太子爺」指示，要把手上兵器收起，他說，目前「遊學太子爺」駐駕新園鄉新惠宮，農曆七月以和為貴，遊學太子爺指示法器收起來一個月，和好兄弟和平共處。

    廖大乙奉祀的「遊學太子爺」，遊歷台灣40多年，走過1093間廟，今年首度在鬼門開前指示廖大乙，把祂身上兵器收起，引發好奇。

    廖大乙解釋，過去近3年疫情肆虐，各地普度儀式為避免群聚，不是轉趨低調，甚至直接不辦，而今年疫情降溫，人類出現報復性旅遊，而好兄弟也有可能因為各地普度儀式恢復往常辦理，出現「報復性旅遊」。

    近期槍案四起，廖大乙說，若是農曆七月太子爺也佩帶法器，可能會與「好兄弟」、「好姊妹」起衝突，這在「報復性旅遊」潮下，不是不可能，但太子爺所遊歷的新園鄉新惠宮是媽祖廟，七月的往例是不會關廟門，平日也以和為貴，來作客的遊學太子爺因此降示。

    在鬼門開前，廖大乙特地將遊學太子爺的兵器火尖鎗與乾坤圈卸除，不因武器引來與好兄弟、好姊妹的衝突，出遊期間能協助人民、警察暑假期間辦案順利。廖大乙也呼籲，神明的提醒主要是請大家出遊時以和為貴，不要輕易與人衝突，減少不必要的禍害上身，同時提醒警察治安等單位，凡事要以和為貴，方可風調雨順、國泰民安，此外，仍提醒芸芸眾生要心存善念，多積陰德。

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