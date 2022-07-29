屏東+719 屏東火車站明設6歲以上莫德納施打站

屏縣持續於週末在屏東火車站設 疫苗隨到隨打站。（屏縣府提供）

2022/07/29 16:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（29日）新增719例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，縣府明天（30日）上午8時至11時，持續在屏東火車站開設週六莫德納疫苗施打站，提供6歲以上民眾隨到隨打，衛生局呼籲，施打疫苗是預防新冠肺炎的有效方式，尤其在預防新冠病毒感染所導致的重症與長期後遺症上至關重要，強烈建議民眾盡快施打。

屏縣府統計，截至29日，全縣6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打率僅8.1%，許多家長擔心疫苗的效果、副作用以及是否會有後遺症，衛生局表示，目前疫苗導致的心肌炎發生機率平均約十萬分之一，且多為輕症，極少有死亡案例，幾乎不會留下後遺症，而幼兒感染新冠肺炎後引發心肌炎或MIS-C造成心臟影響的比例遠高於疫苗引起的心肌炎。

因此，縣府於明天（7月30日）上午8時30分至11時30分，在屏東基督教醫院門診大廳，也有開設6個月至5歲嬰幼兒莫德納特別門診，開放現場隨到隨打，或至屏基預約系統預約，共可施打200位，請家長多加利用，呼籲民眾，不論是莫德納還是BNT疫苗都一樣好，疫情不等人，越早施打疫苗，就能越早獲得保護力。

衛生局統計，今日公告確診719人，快篩陽判確診686人，佔確診量的95.4%；全縣居家隔離現管人數978人，居家照護累計12萬6675人，解除12萬3193人，現管3482人。

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屏縣29日新增719例確診。（屏縣府提供）

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