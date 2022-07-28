警喬裝客人破獲陪酒脫衣 負責人等全部無罪

警喬裝顧客查獲脫衣陪酒，高雄高分院全部判無罪。（記者鮑建信攝）

2022/07/28 21:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣員警、義警喬裝客人，查獲「悅想美食天地」小姐跳脫衣舞，實際負責人阮姓等4人，被檢方依害風化罪起訴，高雄高分院認定脫衣舞是舞小姐「私人行為」，店家並未授意及分紅，全部判決無罪。

檢方指出，阮姓女被告為屏東縣潮州鎮介壽路「悅想美食天地」實際負責人；侯姓女子則是經理，張姓和薛姓男子則是服務生負責招呼客人進入店內及包廂、遞送酒類、毛巾及清潔服務等工作。

2020年8月14日晚上9點33分，盧姓警員和張姓、陳姓、劉姓等3名義警，喬裝顧客前往消費，由武姓等3名坐檯小姐（涉妨害風化罪嫌部分不起訴處分）在包廂內陪酒、唱歌，並以擲骰子脫衣遊戲助興，進而裸露全身跳舞之際，被埋伏在外的員警持搜索票查獲。

屏東地院審理後，認定罪證不足，檢方不服判決，上訴高雄高分院要求改判有罪。

合議庭調查，武姓舞小姐等人均說，她們在包廂內偷偷跳脫衣舞，老闆並不知情，小費也是她們拿走。又說，當天客人放了很多小費在桌上，她們認為這樣賺錢比較快，應對方要求脫衣，若被老闆知道，會叫她們不用來上班。

店內其他小姐也證實，老闆禁止跳脫衣舞，違者會被開除外，包廂內高歌熱舞期間，被告等四人均未進入查看。至於檢方指控張姓、薛姓服務生在外把風，也無法舉證，因此維持原審無罪判決。

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