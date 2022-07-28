遊客爆量用水爆表！小琉球分區供水 管末民眾嘆復水多等半天

小琉球暑假遊客爆量。（記者陳彥廷攝）

2022/07/28 19:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內著名景點屏東小琉球暑假日日迎來爆量遊客登島，遊客暴增後，小琉球重演缺水困擾，這個暑假又因為報復性旅遊供水捉襟見肘，水公司在暑假啟動分區供水的方式調度，而每當復水管末用戶都求水若渴，導致復水後仍有約半天的空窗期並引來抱怨，水公司強調，分區供水過去不曾發生，實在是不得已才會實施。

小琉球為國旅夏日首選，疫情趨緩下，暑假遊客即逐漸增加，七月中旬後更因為國旅補助讓平日也湧進較以往更多的人潮，用水量大增下，島上蓄水設施「入不敷出」，水公司於10天前啟動全島分區供水因應，分成3區，於週二至週四輪流停水1天，週五至週一正常供水，因應爆量遊客。

排除以往沒水就停的狀況，這是水公司首度在島上祭出計畫性的分區供水，調度因應暴增的用水量，水公司無奈指出，今年疫情趨緩，但國外旅遊量仍稀少，短短20分鐘船程就能來到海天一線及一望無際海洋的離島小琉球，被視為「偽出國」熱點，原本就屬旺季的小琉球更是引來爆量人潮。

小琉球暑假平日會有4000以上的人潮登島，週五、六要破萬是稀鬆平常，遊客破表用水量也跟著爆表，假日日用水量可逾7300噸，但島上單日最多僅僅6800噸儲水量，明顯無法因應，七月初就有不少地方的因為水壓降低，除了影響居民，甚至影響部分用水量大而具有巨大儲水設施的民宿。

李姓居民說，分區供水代表只會平日停水1天，若是擁有蓄水塔的家戶影響不會太大，但在管線末端縱使有水塔，於復水時卻常常要多等半天才會有水來，還是相當不便，尤其在這個非常時期用水量不足，卻看到不少民宿附設戲水池不斷在供水日引流自來水滿載，希望也能宣導配合節約用水。

自來水公司屏東區營業處副處長李偉立說，七月暑假國旅補助一展開，島上出現連續4天的用水量都超過7000的誇張高峰，其中還有一天竟高達7300噸，是前所未見，也因島上儲水量無法負荷這的確是首度採計畫性的調度水源，分區供水是不得已的因應措施，將持續到暑假結束。

李偉立指出，平常設籍的人口數的用水量相對6800噸儲水量已足夠，但若是長期的尖峰，勢必入不敷出，因此才會在暑假高峰祭出這項措施，他也強調，尖峰期島上日用水量5年來又再成長約2000噸，目前已著手建設5000噸配水池，最快兩年內完工，後續視情形還會再新建5000噸配水池，甚至8億元起跳的第3條海底管線，也呼籲琉球居民及遊客，應藉由這次分區供水養成隨手關水習慣，節約用水。

小琉球配水池入不敷出，水公司籌建新池並評估再建海底輸水管。（記者陳彥廷攝）

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