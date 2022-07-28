稚龜超可愛！「海龜之島」產卵量創新高 卵窩周圍架警示

超可愛的稚龜。（海保署提供）

2022/07/28 17:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的離島小琉球，週邊海域至少有多達200隻海龜悠游棲息，擁有「海龜之島」美譽，海洋保育署（簡稱海保署）指出，今年在琉球嶼所產卵的母龜，創下歷史新高，但因為近期遊客爆量，海保署提醒民眾進行各項海域遊憩時應多加留意，切勿騷擾或傷害保育類綠蠵龜、產卵行為、稚龜孵化等，以免觸法。

小琉球長年因為週遭海域有許多海龜棲息，有「海龜之島」、「海龜故鄉」美譽，不過，近期因為遊客爆量，還傳出有遊憩器材阻擋母龜上岸產卵路徑的誇張情形，海洋保育署為保育海龜保育，今年委託國立海洋生物博物館團隊在卵窩周圍沙灘架設「請勿觸摸、避免踩踏」警示牌。

海保署表示，琉球嶼島上的7處沙灘包括中澳、魚埕尾、龍蝦洞、蛤板灣、杉福生態廊道、肚仔坪及美人洞等，就以往經驗，海龜上岸產卵沙灘大多在肚仔坪和蛤板灣，而據今年的調查，至7月底已有8頭母龜上岸產卵紀錄，且產下的15窩卵更是創下歷年新高，且還發現有新母龜的加入，顯見小琉球具備吸引海龜產卵的得天獨厚條件。

海保署指出，綠蠵龜在台灣主要的產卵地為澎湖、蘭嶼、南沙群島的太平島及小琉球，而在小琉球島上也觀察到，可供母龜產卵的沙灘今年有「移轉陣地」趨勢，像是中澳沙灘顯然極受母龜青睞，現已有8窩卵窩，更加證明琉球嶼是台灣綠蠵龜重要產卵棲地。

海保署強調，每年5至10月是綠蠵龜產卵季節，又以7、8月為高峰。為避免遊客干擾或傷害海龜，讓稚龜順利回到大海，海保署委託國立海洋生物博物館團隊在卵窩周圍沙灘架設「請勿觸摸、避免踩踏」警示牌。並呼籲遊客應盡量減少夜間於沙灘活動，且避免使用強燈照射。

由於島上立槳及獨木舟遊憩日漸蓬勃，日前甚至傳出母龜上岸後卻遭器具阻擋，海保署也提醒當地業者應在黃昏後，將沙灘上的立槳板、獨木舟等物品移開，以創造開闊沙灘供海龜尋找適合產卵地，讓我們一起創造友善海龜的環境，維繫海龜族群的永續。

「請留意你的腳步！」海保署提醒，近期各沙灘日夜都有稚龜孵出，請遊客留意，且若攜帶寵物上沙灘，應繫上寵物繩，避免攻擊稚龜或產卵母龜；看到母龜或稚龜，請保持距離、勿觸摸及騷擾等，海龜為海洋保育類野生動物，依據野生動物保育法，不得任意騷擾、獵捕、宰殺或為其他利用，違者恐將面臨對應刑責。

海保署呼籲，民眾於5到10月繁殖季節進行海域遊憩活動時，務必多加小心留意，若發現疑似違法行為，也請協助完整蒐證，向所在地海洋保育主管機關檢舉，或通報「118」專線，大家共同努力，一起守護可愛的綠蠵龜及海洋生物資源。

海龜卵窩利用警示牌告知民眾避免踩踏。（海保署提供）

母龜會選擇較少光害影響的沙灘上岸產卵。（海保署提供）

中澳沙灘是近年卵窩數量最多的沙灘。（海保署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法