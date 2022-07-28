屏縣校長交接 潘孟安譴責網路不實消息、強調遴選公開公正

111學年度屏東縣高國中小校長交接典禮28日舉行。（記者羅欣貞攝）

2022/07/28 14:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕111學年度屏東縣高國中小校長交接典禮今天（28日）在縣府大禮堂舉行；縣長潘孟安針對日前有人在網路散布校長遴選的不實消息表示譴責，強調8年來縣府秉持公開、公正、透明流程，絕不可能出現走後門的情況。

交接典禮由縣長潘孟安主持，頒贈退休校長紀念品，頒發連任、調任及新任校長聘書，並辦理新卸任校長印信交接以及校長宣誓等。

針對日前有人在網路散佈不實消息，聲稱得票數高達14票者反而未獲縣立高中校長遴聘一事，潘孟安表示嚴厲譴責，他表示，8年來縣府一直秉持著公開、公正、透明的流程，由專業的評選委員、公會、家長會等共同決定，絕不可能出現走後門等情況發生，對於散佈謠言的的民眾縣府將採取相關法律措施。

潘孟安也向退休校長對於學校用心經營致謝，使學校穩健發展，奠定學校發展的穩固基石，也祝福邁向新的人生旅程。同時也向各連任、調任及新任校長表達祝賀，期勉校長全力以赴，為國家培育人才繼續努力，作為學校治理並邁向高峰經驗的推手。

特別是在課程與教學推動、學校環境建構、社區資源連結等，都需要校長全方位的經營，不僅要協助教師提升專業知能，善用科技輔助去推動各項業務更顯重要，校長無論在哪個學校都能秉持初衷，全力以赴，恪遵職守，持續在教育現場投注心力，帶領學校營造優質的學習環境。

今天參與交接典禮的校長包括退休校長高中1人、國中1人及國小4人；通過遴選的連任高中校長2人、國中校長3人及國小校長7人；調任國中校長2人及國小校長21人；新任高中校長2人、國中校長1人及國小校長6人（含公辦民營實驗教育學校），共計50位校長；其中新任校長，包括東港高中侯淑禎、枋寮高中陳科名、泰武國中謝旻蒼、琉球國小洪永恕、枋寮國小劉富陞、高樹國小陳誼璟、海濱國小王承光、草埔國小林志仙、大路關國中小林傳傑共9名。

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