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    漢光演習》加祿堂聯合登陸作戰！IDF投射熱焰彈壓制灘岸 兩棲爆破搶灘

    陸戰隊分邊攻擊。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊分邊攻擊。（記者陳彥廷攝）

    2022/07/28 11:57

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕漢光38號演習第4天於屏東加祿堂海灘執行「聯合登陸作戰」操演，上午7點半開始展開演訓，IDF率先飛到海灘上施放熱焰彈壓制，隨後兩棲戰鬥突擊艇CRRC載送特攻連搶灘，最後AAV7兩棲突擊登陸戰車在戰術煙霧掩護下接續上岸，陸戰隊九九旅戰士隨後登陸，模擬搶攻遭佔領的國土，場面逼真震憾。

    海軍陸戰隊指揮部今天在「聯合登陸作戰」操演，藉實兵演練方式，驗證聯合作戰能力，本次由年度兩棲基地完訓陸戰旅及海、空兵力編成聯合兩棲特遣部隊，採攻擊軍態勢，實施兩棲突擊作戰。早上7時30分在屏東加祿堂灘岸進行，國軍採攻擊軍姿態，以突擊艇與AAV7兩棲突擊車編成3波突擊舟波，透過2波次IDF戰機對海灘進行鎮壓，演練過程逼真，引來部分圍觀民眾驚呼。

    中平號戰車登陸艦施放AAV-7兩棲突擊車泛水前進及突擊艇揭開演訓序幕，接著IDF戰機飛至上空釋放熱燄彈，以大角度轉彎投彈，模擬對灘岸進行鎮壓，接著兩棲大隊透過水中爆破開闢安全航道，特攻連搭乘CRRC突擊艇作為前鋒部隊開闢登陸點，迅速控領海灘附近要點，建立灘頭陣地，有效遂行作戰任務。

    緊接著AAV7兩棲突擊車接近灘岸，投放俗稱「甜甜圈」的煙霧彈掩蔽，順利搶灘，由陸戰隊員下車分邊攻擊，展現壯盛軍容。海軍陸戰隊表示，為達兵力快速登陸攻勢，在海、空軍支援掩護下，向目標區灘岸登陸，迅速控領海灘附近要點，建立灘頭陣地，有效執行作戰任務。

    兩棲部隊進行水中爆破清除搶灘障礙物。（記者陳彥廷攝）

    兩棲部隊進行水中爆破清除搶灘障礙物。（記者陳彥廷攝）

    IDF施放熱焰彈壓制灘岸。（記者陳彥廷攝）

    IDF施放熱焰彈壓制灘岸。（記者陳彥廷攝）

    AAV7施放俗稱甜甜圈的煙霧掩蔽。（記者陳彥廷攝）

    AAV7施放俗稱甜甜圈的煙霧掩蔽。（記者陳彥廷攝）

    AAV7施放煙霧掩護登陸。（記者陳彥廷攝）

    AAV7施放煙霧掩護登陸。（記者陳彥廷攝）

    AAV7搶灘。（記者陳彥廷攝）

    AAV7搶灘。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊戰士下車分邊攻擊。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊戰士下車分邊攻擊。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊分邊攻擊。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊分邊攻擊。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊分邊攻擊。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊分邊攻擊。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊演練登陸作戰。（記者陳彥廷攝）

    陸戰隊演練登陸作戰。（記者陳彥廷攝）

    紅雀無人機。（記者陳彥廷攝）

    紅雀無人機。（記者陳彥廷攝）

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