屏東台糖街新設待轉區惹民怨 阿伯被罰逾萬元憤憤不平

機車從台糖街直接左轉復興路就會被罰款。（記者葉永騫攝）

2022/07/27 17:29

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣交通隊在台糖街與復興路交叉口新設機車待轉區，改變機車族20年來行車習慣，警方更直接在路邊站崗，錄影開單取締，短短一個月開出上百張罰單，引發民怨，質疑警方在搶錢，一名吳姓阿伯更因不知警方攔查，竟被開了一張拒絕停車受檢的罰單，一次罰1萬600元，讓被罰的阿伯憤憤不平。

屏東市台糖街因為有家樂福、屏東市公所、市代會，以及縣民公園，是主要的交通要道，而復興路則是台27線從屏東市往萬丹、東港的主要道路，由於路口又呈現不對稱方式交叉，因此車禍頻傳，屏東縣交通隊在近日新畫設機車待轉區，要求台糖街轉往復興路的車輛必須二段式待轉，改變民眾20餘年來駕駛習慣，引發民眾質疑的批評，尤其是警方採取強力措施，定點執行取締，把人民當成款機，開出上百張的罰單，讓民眾抱怨不已。

67歲吳姓老阿伯說，上星期他沒有二段式左轉，騎過警方攔截點時也不知道警方在攔他，沒想到3天後到警方逕行舉發不依標誌、標線指示行駛，罰款600元的罰單，並且更加了一張拒絕停車接受稽查逃逸的1萬元罰單，共罰1萬600元，讓他傻眼又氣憤，表明根本不知違規，警方這種做法是不教而殺，謂之虐，不管民間疾苦。

屏東縣交通隊表示，都是依法執行，攔查時吳姓老阿伯沒有停下來受檢，以依法開單處分，如果不服可以向屏東監理站申訴。

（記者葉永騫攝）台糖街與復興路交叉口必須在路口待轉

阿伯仔竟被罰10600元。（記者葉永騫攝）

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