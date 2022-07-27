2022屏東電影節開鏡 10部入圍作品競逐首獎60萬元獎金

2022屏東電影節開鏡。（記者羅欣貞攝）

2022/07/27 13:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2022年屏東電影節邁入第7年，今年徵件主題「屏東Come True」，共有10組團隊從全國143件優秀劇本中脫穎而出，今天（27日）於屏縣府大禮堂舉行開鏡儀式，縣長潘孟安、活動大使連奕琦導演及評審團帶領入圍者們一同祝禱，共同祈求拍攝順利。

本屆電影節屏縣府特別邀請Netflix熱門影集話題之作─《華燈初上》連奕琦導演擔任活動大使，號召參賽者發揮想像力和創意，跟屏東談場戀愛。

屏東縣長潘孟安表示，電影產業是燃燒自己的工作，需要熱情來維持，感謝導演連奕琦及評審們，願意將自己的資深經驗來傳承教導，期許年輕團隊們要勇敢作夢才有改變的力量，屏東就是提供給懷抱夢想的電影人一個Dream Come True的地方，歡迎有夢想的電影人到屏東，讓優秀的電影作品，世代相傳。

潘孟安指出，期望藉由每年舉辦電影節徵件活動，集結來自不同領域的影視工作者別具匠心的靈感，將劇本中的生動對白與人物豐富情感融合在地景色，呈現大家眼裡不一樣的屏東，進而達成匯集參加團隊的拍攝作品推廣當地特色的目標，促進城市行銷。

「屏東永遠跟你來真的！」導演連奕琦強調，屏東是近代華語電影的起源，在華語電影市場委靡的時代，屏東拍出一部刷新歷史記錄的電影，而後華語電影市場展現一番榮景，陸續有許多優秀電影人被看見，台灣的電影市場包容力很強大，很高興縣府提供影音競賽平台，讓電影人多了一個夢工廠。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，1個月的徵選，共吸引143組團隊參賽，每部劇本各有千秋，使評審委員陷入艱難抉擇，最終選出10組優秀劇本，每組入選團隊皆獲得10萬元拍攝補助金，並於《監製工作坊》活動中，安排評審委員與所有團隊進行一對一專業指導交流，現場討論劇本改寫方向及分享拍片指南，期許入選團隊能夠展現出更加豐富的精彩作品。

本屆入圍的10組團隊將在屏東進行為期1個月的駐地拍攝，最後評審將依創意表現手法、故事架構、作品完整度等方向進行綜合評分，頒發「最佳導演獎」、「最佳演員獎」、「最佳剪輯獎」等獎項，共同競爭首獎獎金60萬元。

未來也會舉辦首映會、下鄉放映，播映10部入圍佳作，並開放網路人氣票選，邀請民眾一起欣賞、選出心中最愛的作品，共同決定「網路人氣獎」得主，相關活動期程，請關注屏東電影節官網。

祈求拍攝順利。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長潘孟安（右一）、活動大使連奕琦導演（左一）共同開鏡。（記者羅欣貞攝）

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