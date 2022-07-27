漢光演習傘兵突擊太壯觀！ 目擊者直呼「跟電影演得一樣」

傘海一波波，十分壯觀。（記者陳彥廷攝）

2022/07/27 12:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍年度重要演訓「漢光38號」演習，陸軍航空特戰指揮部（簡稱陸航特）今天早上於潮州傘訓場舉行空降突擊作戰，早上6點20分C130運輸機進入潮州上空，先由神龍小組於6000呎高空跳傘揭開序幕，隨後傘兵再進行空降，綠色傘花朵朵開，整個天空如同傘海，壯觀畫面吸引許多民眾特地來此觀看，還有母子清晨3點半就從墾丁出發，也把握機會目睹全程。

「漢光38號」中的實兵演習於25日開始，今天重頭戲以屏東潮州傘訓場為主，並進行突襲作戰演練，因全台目前僅潮州可目擊空軍跳傘，事前預演即已吸引不少民眾圍觀，今天正式展開，更是有許多民眾5點左右就到場卡位。

據航特部資料，為落實戰訓本務與強化不對稱戰力，陸航特第四營今天於潮州地區執行「聯合空降作戰」演練，早上6點20分C130準時由西向東進入傘訓場，首波率先以高空滲透作戰拉開序幕，由16名神龍小組擔綱，使用高空傘於潮州上空高達6000呎處跳傘，隨後特戰官兵共4機60人再依序降落，驗證空降作戰能力。

第二波開始的特戰官兵空降，為求空降有效投射，4架運輸機緊切而入，特戰官兵魚貫從機艙而出並開傘，與神龍小組的白傘不同，特戰官兵的綠傘在藍天白雲下是格外壯觀，整個天空連綿都是傘花，潮州上空頓時成為傘海，特戰官兵也全面順利接地，在1分鐘內立刻收傘，隨後集結佈陣，並以戰術陣型穿越鄉間小路前往任務演訓地點，整體行動俐落一氣呵成，展現國軍精實戰力。

來自台北的黃姓女子帶著兒子到場觀看，特別的是，她們還是從墾丁北上，她說，這是她們第一次來看空降，因為暑假帶兒子到墾丁玩，原本是安排3天2夜的行程，雖然住在墾丁，但得知有漢光演習，沒有看過空降的她們，覺得是難得一次的機會，特地安排從墾丁出發，清晨3點半就已起床，沿線都沒有什麼塞車，到潮州傘訓場時還不到清晨5點，今天結束後還會回墾丁玩，應該是繼續玩水。

「跟電影演得一樣」，黃姓一家人也遠從台南開車到潮州看傘訓，黃爸爸說，因為之前有看到漢光演訓的軍力展示，要進行空降還排在潮州，因為空降是平常難得畫面，因為小孩子暑假，特地帶兄妹倆來目睹軍力的展示，他們也是清晨3點多起床，4點出發，12歲的哥哥及9歲的妹妹則是異口同聲的說「跟電影演得一樣，早起值得了！」

特戰官兵空降。（記者陳彥廷攝）

神龍小組落地後施放煙霧，通報後續特戰官兵可安全降落。（記者陳彥廷攝）

特戰官兵降落後前往集結點。（記者陳彥廷攝）

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