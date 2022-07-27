漢光演習天降神兵！陸航特突擊作戰 神龍小組高空跳傘

神龍小組高空跳傘。（記者陳彥廷攝）

2022/07/27 08:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍年度重要演訓「漢光38號」演習，今天早上於屏東潮州傘訓場舉行空降突擊作戰，早上6點20分C130運輸機進入潮州上空，並在高達6000呎處進行空降演訓，神龍小組的白色長傘一字排開，極為壯觀，圍觀民眾直呼「天降神兵」。

「漢光38號」中的實兵演習於25日開始，今天重頭戲來到屏東的潮州傘訓場，由陸軍航空特戰指揮部（簡稱航特部）進行突襲作戰演練，由於是年度防訓重頭戲，加上全台目前僅潮州可目擊空軍跳傘，事前預演即已吸引不少民眾圍觀，今天正式展開，有許多民眾清晨5點就到場卡位。

據航特部資料，為落實戰訓本務與強化不對稱戰力，今天於潮州地區依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，早上6點20分C130準時由西向東進入傘訓場，首波率先以高空滲透作戰拉開序幕，由16名神龍小組擔綱，使用高空傘於潮州上空高達6000呎處跳傘，隨後一般空降共4機60人依序降落。

神龍小組甫出機艙時因距離過遠，連在地面也無法明顯辨認，但隨著降落接近地面，圍觀民眾也發現神龍小組身影，連連驚呼，潮州上空佈滿白色傘海，相當壯觀，神龍小組的成員也隨氣流進行盤旋降落，依序整齊畫一的降落於跳傘場西側，當首位領軍的神龍小組成員落地，引發民眾叫好。

航特部指出，為了本次戰訓，透過跨區增援，先以神龍小組的小部隊武裝空降，接著再迅速投入一般高度空降的兵力，協力打擊部隊整補，適時對敵側翼或後方增援部隊、補給物資及交通要點，予以襲擊、阻斷及控制，精進與驗證特戰部隊聯合空降作戰效能。

神龍小組的白色長傘一字排開，圍觀民眾直呼「天降神兵」。（記者陳彥廷攝）

神龍小組高空跳傘。（記者陳彥廷攝）

神龍小組高空跳傘。（記者陳彥廷攝）

神龍小組降落接近地面，圍觀民眾也發現神龍小組身影，連連驚呼。（記者陳彥廷攝）

神龍小組降落接近地面，圍觀民眾也發現神龍小組身影，連連驚呼。（記者陳彥廷攝）

潮州上空出現白色傘海。（記者陳彥廷攝）

神龍小組領軍高空跳傘。（記者陳彥廷攝）

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