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    屏東市西市場拆除了 預計明年蓋好新商場

    屏東市西區公有零售市場開始拆除了。（記者葉永騫攝）

    屏東市西區公有零售市場開始拆除了。（記者葉永騫攝）

    2022/07/26 17:08

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市西區公有零售市場正在進行拆除，縣府已進行258戶的攤商的補償金發放，預定明年可以完成新商場的興建，新商場規畫有公園、停車場，商場內部有空調，為現代化設施和設備，不會再有髒亂的情況。

    爭議多年的屏東市西區公有零售市場開始拆除了，近日怪手進入西區市場內開始拆除作業，原有攤商獲得150個月租金的補償費用後搬離，由屏東市公所進行發放作業已達到9成以上，只剩下少數的攤商還沒有領取。市公所指出，屏東市西區公有市場因為建物太老舊列入危險建築，縣府決定拆除重建，原本縣府擬以5年的租金費用來補償攤商搬遷，總計258戶攤商只有補助1000多萬元，平均每名攤商拿不到5萬元，但攤商認為補償費用太低引發抗爭，經過協商後加倍補償費用，總計發放2000多萬元補償費用。

    縣府表示，拆除作業正在進行，拆除後將依計畫新建為現代化的商場，規畫有停車場、公園及商場，整個商場將採取符合現代化市場的設施，內部有空調，生鮮必須符合相關的規定，而商家可能會比現在的攤位少，但是更方便民眾採買，品質符合安全衛生，不再讓市場都是髒亂陰暗，而相關的管理方式將在興建完成後再研議。

    屏東市西區公有零售市場正在拆除，市場內已用圍牆隔離。（記者葉永騫攝）

    屏東市西區公有零售市場正在拆除，市場內已用圍牆隔離。（記者葉永騫攝）

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