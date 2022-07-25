大鵬灣重生推活動吸客 盼分流小琉球人潮

大鵬灣最佳攝影秘境。（鵬管處提供）

2022/07/25 23:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕暑假加上疫情趨緩，國旅出現報復性旅遊，近年旅遊熱點小琉球在週末都迎來破萬人登島，島上重演排隊及物資缺乏和缺水的困境，主管當地觀光的大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處），在今年7月15日推動大鵬灣燈會園區重生後，再接力推出「大鵬灣藝騎GO」，企圖分流，讓遊憩壓力來到對岸的大鵬灣，並倘佯在大鵬灣美景當中。

大鵬灣燈會所在的「國際休閒特區」3年前因BOT商退場，整個園區陷入停擺，荒煙漫草如同廢墟，但在鵬管處進行仲裁後，於今年7月15日正式以水上嘉年華開園，也迎來一波小高潮，為接續熱情，屏東縣政府也將接力於此舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，鵬管處則是再推出「大鵬灣藝騎GO」單車旅遊活動。

鵬管處指出，大鵬灣今夏活動連連，水陸活動精彩齊發，7月中大鵬灣國際休閒特區重新開園，大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）特別規劃了一系列的精彩活動，繼7月中的水上嘉年華後，為大鵬灣揭開序幕，7月30日、31日一連兩天也將舉辦「大鵬灣藝騎GO」單車旅遊活動，邀請大家出門騎單車。

鵬管處表示，這個活動由專業導覽領騎達人透過單車旅遊方式帶大家領略大鵬灣美景，除了走訪12處大鵬灣美景之外，同時也可以透過單車近距離探訪大鵬灣國際休閒特區中的人氣景點的海之女神、海上教堂及巨鮪來富。

鵬灣藝騎GO活動於7月30日、31日舉行，依照不同的單車旅遊體驗，分別於30日推出適合親子共遊的3小時短程導覽遊程「藝鵬郊遊單車小旅行」，另外針對熱愛單車旅行愛好者推出「大鵬灣藝術美景全餐單車遊」，全程25公里可以搜集12處藝術騎跡打卡點。而31日則是推出大玩鵬灣單車深度遊，全天深度探訪秘境。兩日單車遊程推出後線上報名踴躍，近9成遊程路線已報名額滿。

鵬管處並特別開放兩天活動期間，民眾也可以自遊行，只要完成拍照打卡，除了現場可兌換限量好禮，還可參加大鵬灣國家風景區臉書粉絲專頁的線上「期間限定藝騎打卡抽好禮」活動，有機會帶走Switch任天堂健身環組、APPLE AirPods、旅行隨身袋，旅遊熱點自由行套票等。

大鵬灣國家風景區各景點間距離不遠，環灣一圈約12公里，最適合用單車來串連各景點，透過單車旅行的方式可以欣賞跨海大橋、灣區美景、濕地生態、濱海風景，是非常悠閒放鬆的旅遊體驗方式，近年來大鵬灣周邊的旅宿業者積極加入自行車友善旅宿，就是希望能一起來推動大鵬灣的單車觀光遊程。配合悠遊國旅補助方案可儘快規劃兩天一夜的行程，帶著單車到大鵬灣體驗單車活動，感受不一樣的風光。

（「大鵬灣藝騎GO」活動網頁https://www.dpbbikego.com/）

大鵬灣美景重現，鵬管處推重生吸觀光客。（鵬管處提供）

大鵬灣美景重現，鵬管處推重生吸觀光客，圖為鵬村濕地。（鵬管處提供）

大鵬灣美景重現，鵬管處推重生吸觀光客，圖為海之女神。（鵬管處提供）

大鵬灣美景重現，鵬管處推重生吸觀光客，圖為海上教堂。（鵬管處提供）

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