漢光實兵登場 聯兵營雲豹甲車「戰備裝載」待命出擊

國軍漢光38號實兵演習25日登場，陸軍機步333旅依實戰景況實施「戰備裝載」。（軍聞社）

2022/07/25 21:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日起實施為期5天的「漢光38號」實兵演習，除了演練戰力保存與整體防空演練，各陸地部隊亦整裝待發。駐守於南台灣的陸軍333旅今日實施「戰備裝載」，官兵依照操演課目所需，實施CM32、CM33雲豹裝甲車的武器掛載、彈藥及油料整補，藉此完成機動前整備、待命出擊。

國防部今日清晨下達「漢光38號」演習命令，首日著重於「戰力保存及防護」與「整體防空」課目，駐守台灣西部的空軍各聯隊戰機依序起飛，部分轉場自花蓮佳山基地、台東石子山基地，地面部隊亦進行重要目標防護與防空工作。另外，各作戰區亦動員後備軍人、支應軍事建設實需的民間廠商投入操演。

除此之外，國軍各個常備打擊旅亦整裝待發，「軍聞社」今日報導表示，機步333旅聯兵一營官兵今日結合實戰場景實施「戰備裝載」，針對CM32、CM33裝步戰鬥車等戰鬥車輛，實施武器掛載、彈藥及油料整補；官兵們在各車車長、砲長的帶領下，分工合作，依照程序步驟要領，迅速完成戰備裝載。

機步一營的連長潘上尉指出，官兵於今日上午針對演習狀況進行機動疏散，並進行防空的隱、掩蔽作為，下午則進行戰備裝載，按照編組執行各項整補作業，並進行戰備檢查，為之後的戰術機動做好準備。

國軍漢光38號實兵演習25日登場，陸軍機步333旅依實戰景況實施「戰備裝載」。（軍聞社）

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