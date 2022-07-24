屏東夏日狂歡祭7/30~9/4登場 週週都有演唱會免費聽

屏東夏日狂歡祭7/30起登場，每週都有演唱會。（屏縣府提供）

2022/07/24 11:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年暑假舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，將於7月30日開幕，週週都有演唱會，邀請伍佰&China Blue、謝金燕、玖壹壹、高爾宣、王識賢、梁文音、許富凱等超過40組藝人輪番開唱，卡司陣容空前。

屏縣府傳播暨國際事務處指出，屏東FUN暑假夏日狂歡祭從7月30日至9月4日在東港大鵬灣國家風景區國際休閒特區舉辦，從遊樂設施規劃、表演節目安排到藝人邀請，都兼顧老少咸宜，就是希望閤家同樂，不分年齡層來到大鵬灣都能玩得盡興。

夏日狂歡祭活動期間連續舉辦五場演唱會，7月31日由玖壹壹領軍，與IVAN艾文、潤少、Gambler剛伯樂、縉Jin等人熱情開唱。8月6日「姐姐」謝金燕將帶來動感歌舞，及王識賢、梁文音、柏霖等人精彩演出。

8月20日台式搖滾天王伍佰&China Blue重磅登場，同場演出的還有高爾宣、艾薇、吳霖、廖文強、張語噥、法蘭等人。8月27日喜愛台語歌的朋友最愛，許富凱、黃妃、施文彬、龍千玉、琳誼、馮偉傑接力演唱。9月3日民歌之夜，有金智娟、李翊君、鄭怡、民雄、南方二重唱、于台煙、李明德等人，帶領大家重溫青春。

傳播處表示，8月14日還有一場情歌樂團演出，是年輕朋友喜歡的獨立樂團風格，等於週週都有演唱會，更佛心的是，夏日狂歡祭免費入場，讓民眾玩得痛快、聽得過癮，假期趕快安排起來。

更多詳情可至屏東FUN暑假夏日狂歡祭活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉絲專頁查詢，隨時掌握最新資訊。

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