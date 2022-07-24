為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東夏日狂歡祭7/30~9/4登場 週週都有演唱會免費聽

    屏東夏日狂歡祭7/30起登場，每週都有演唱會。（屏縣府提供）

    屏東夏日狂歡祭7/30起登場，每週都有演唱會。（屏縣府提供）

    2022/07/24 11:04

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年暑假舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，將於7月30日開幕，週週都有演唱會，邀請伍佰&China Blue、謝金燕、玖壹壹、高爾宣、王識賢、梁文音、許富凱等超過40組藝人輪番開唱，卡司陣容空前。

    屏縣府傳播暨國際事務處指出，屏東FUN暑假夏日狂歡祭從7月30日至9月4日在東港大鵬灣國家風景區國際休閒特區舉辦，從遊樂設施規劃、表演節目安排到藝人邀請，都兼顧老少咸宜，就是希望閤家同樂，不分年齡層來到大鵬灣都能玩得盡興。

    夏日狂歡祭活動期間連續舉辦五場演唱會，7月31日由玖壹壹領軍，與IVAN艾文、潤少、Gambler剛伯樂、縉Jin等人熱情開唱。8月6日「姐姐」謝金燕將帶來動感歌舞，及王識賢、梁文音、柏霖等人精彩演出。

    8月20日台式搖滾天王伍佰&China Blue重磅登場，同場演出的還有高爾宣、艾薇、吳霖、廖文強、張語噥、法蘭等人。8月27日喜愛台語歌的朋友最愛，許富凱、黃妃、施文彬、龍千玉、琳誼、馮偉傑接力演唱。9月3日民歌之夜，有金智娟、李翊君、鄭怡、民雄、南方二重唱、于台煙、李明德等人，帶領大家重溫青春。

    傳播處表示，8月14日還有一場情歌樂團演出，是年輕朋友喜歡的獨立樂團風格，等於週週都有演唱會，更佛心的是，夏日狂歡祭免費入場，讓民眾玩得痛快、聽得過癮，假期趕快安排起來。

    更多詳情可至屏東FUN暑假夏日狂歡祭活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書粉絲專頁查詢，隨時掌握最新資訊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大鵬灣變身遊樂園！屏東FUN暑假夏日狂歡祭 伍佰、玖壹壹嗨唱
    2022/07/20 22:36

    大鵬灣變身遊樂園！屏東FUN暑假夏日狂歡祭 伍佰、玖壹壹嗨唱

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播