二峰圳百年紀念典禮！蔡英文感念台日情誼 蘇貞昌捲褲管潦溪

蘇貞昌回家鄉再度體驗屏東艷陽，也特別捲起褲管走進二峰圳「潦溪」，直呼冰涼。（記者陳彥廷攝）

2022/07/23 16:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年適逢二峰圳興建百週年，屏東縣政府今天盛大於來義鄉喜樂發發吾森林公園舉辦百年紀念典禮，並邀請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及台日貴賓、部落族人出席，見證百年水圳的歷久彌新，與台日情誼深厚久遠。總統蔡英文感念100多年前由日本水利工程師鳥居信平及排灣族人共同完成這項百年供水大計；蘇貞昌回家鄉再度體驗屏東艷陽，也特別捲起褲管走進二峰圳「潦溪」，直呼水質清澈冰涼。

二峰圳於百年前完工，今年百年紀念典禮擴大舉辦，除工程師鳥居信平的出生地靜岡縣袋井市市長大場規之透過影片致賀，靜崗縣知事川勝平太也特別隔海送來祝福，並由靜岡縣駐台辦事處宮崎悌三處長親手致贈信件給縣長潘孟安，表達對台日友好的重視。

總統蔡英文致詞時就特別感念日本工程師鳥居信平，以創新工法因應季節性水量差界，上游的水無法流下來灌溉，他打造二峰圳並與在地部落努力，經7年時間一起完成重要的伏流水水利建設；這條3252公尺的設施，百多年來不曾中斷過，持續以豐沛水量灌溉屏東平原，讓屏東成為南台灣重要糧倉，這個台日情誼，在百年後由族人及現在的後人一同見證這百年不輟的宏偉工程。

行政院長蘇貞昌致詞時則盛讚蔡總統是「最重視水資源的國家領導人」，特別透過前瞻水環境的建設，要求台灣的水資源好好的保留、開發，運用，這3年來因為有二峰圳的認識，他也特別交代水利署長賴建信在行院會中專案報告，提早開發伏流水，果然在去年的百年大旱即時救助解渴。

蘇貞昌表示，留住水資源的方法包括使用地上水庫及地下水庫，但多年來，大多並未善加規劃及利用，為有效開發台灣水資源，政府已汲取屏東縣來義鄉二峰圳伏流水經驗，現正在全臺各地加速推動伏流水開發的第2期工程，同時也清淤水庫，留住地面水，期能有效發揮水庫蓄水功能，並打造不淹水、蓄水再到親水的水資源環境，讓水資源能豐潤台灣、解渴人民，在資源匱乏之際，我們能夠安然度過，希望大家記住前人的智慧，好好地為後人留下一片福地，讓我們一起共同努力。

致詞結束後，蘇院長及蔡總統等貴賓將二峰圳流水製成的氣泡飲倒入香檳塔中，象徵二峰圳百年慶祝系列活動正式啟動。蘇貞昌並手持「謝謝你，二峰圳」牌子與現場貴賓共同合影留念，也與當地部落族人一同合影。隨後，蘇院長在屏東縣政府邱黃肇崇秘書長引導下，聽取側向溢流堰、卜姜呢山出水口、分水工等二峰圳導覽。

今天正好是24節氣的「大暑」，蘇貞昌眼見二峰圳清澈見底，還特別走下二峰圳的流水中，直呼水質清澈冰涼，途中也駐足欣賞當年鳥居信平先生親手種植的百年桃花心木，並合影留念。

蘇貞昌沿途和民眾打招呼。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府今天在來義鄉舉辦二峰圳百年紀念典禮。（記者陳彥廷攝）

二峰圳清澈見底又冰涼的流水，吸引大批民眾在大暑日特地來玩水消暑。（記者陳彥廷攝）

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