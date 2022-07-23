走訪屏東 蔡總統：現在是全世界最支持台灣的時候

總統蔡英文參拜屏縣竹田鄉覺善堂。（記者羅欣貞攝）

2022/07/23 14:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕總統蔡英文今天（23日）上午到屏東縣竹田鄉西勢村覺善堂參拜，向鄉親致詞時強調，全世界的人都覺得，台灣是一個很重要的地方，這段時間以來，應該是全世界最支持台灣的時候。

總統蔡英文今天在屏東縣長潘孟安、立委莊瑞雄等人陪同下，抵達竹田鄉西勢村，屏東縣政府在此打造屏安村「竹田西勢樂智友善社區」，成功融入長照、交通、產業等多元照顧資源；社區長輩看到總統來訪十分開心。

總統蔡英文在覺善堂參拜後向鄉親致詞表示，這段時間大家比較辛苦，因為有疫情的關係，所以想問聲「大家好不好？」，台下大聲回應「好」；她也肯定縣長潘孟安帶領的團隊在疫情期間，發揮非常高的效率，讓屏東的疫情可以很快的穩住、控制住。

蔡總統也說，雖然有疫情，但是台灣整個經濟的發展，是穩健的往上走，跟其他國家，尤其是先進的國家比較起來，經濟的成長比他們都好，現在全世界的人都知道台灣很重要，因為台灣很多的產品，在世界上都很重要，最重要的就是半導體、晶片，掌握了全球經濟的命脈，所以全世界的人都覺得，台灣是一個很重要的地方。

蔡總統也強調，台灣經濟的發展、台灣民主的發展，也是大家都覺得這是全世界最自由的地方，大家覺得這是一個這麼好的自由民主的地方，全世界的人都要跟台灣站在一起，來保護台灣；現在全世界的人都知道台灣在哪裡，台灣人是怎麼樣的台灣人，台灣人的價值是什麼，所以這段時間以來，應該是這個全世界最支持台灣的時候。

蔡總統表示，這段時間雖然疫情給了一些挑戰，但是台灣的經濟穩健成長，因為經濟有發展，國家財政有改善，所以我們用很多資源來照顧人民，她2016年當總統時，長照預算50億，接著每年都增加，今年長照預算已有600億，「我們計畫穩穩的往前走，一直持續增加預算，給長輩的照顧可以達到最好」。

蔡總統指出，現在政府對長輩有居家照顧、社區照顧，此外，也有許多長輩需要到長照機構或是有醫療集中的地方去養老，機構照顧就是現在政府正努力做的，希望長輩到長照機構後，年輕人去看長輩時交通很方便，隨時都可以去看。

蔡總統也強調，屏東長照做得很好，中央有政策有預算，地方的執行就很重要，屏東執行真的很棒，希望屏東能夠持續進步，將來延續潘孟安縣長優質的執政，中央和地方持續把屏東經濟做好、長輩照顧做好、把小朋友照顧好、新的科技產業進駐，年輕人可以回家鄉就業，長輩就可以跟年輕人在一起，拜託大家一起支持會做事情的團隊。

蔡總統也提醒鄉親，疫情已經開始在緩和，不過還沒有脫離疫情，現在正走向正常的生活，所以口罩一定要記得戴，注意衛生習慣、要常洗手、記得要去打疫苗，「我們就可以安然度過疫情的挑戰」。

屏東竹田鄉親看到總統來訪熱烈歡迎。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法