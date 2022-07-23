種樹百里2.0引交通雍塞 蘇貞昌盼民眾體諒

蘇貞昌今天陪同總統蔡英文回屏東參加二峰圳百年紀念典禮。（記者陳彥廷攝）

2022/07/23 13:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕行政院推動屏鵝公路「種樹百里2.0」工程，在暑假期間花費近49億施工補植原本路樹，引發出遊民眾及居民的反彈聲浪，行政院長蘇貞昌今天陪同總統蔡英文回屏東參加二峰圳百年紀念典禮時受訪，他回應表示，2.0最重要目標是把沿線電線地下化，讓屏鵝公路未被破壞的天際讓所有人看到。

行政院日前指示交通部推動屏鵝公路「種樹百里2.0」工程，從台1線高屏大橋端連接至台26線鵝鑾鼻公園全線逾112公里的路樹全面檢視，並將所有的電線地下化，但因為在暑假施工，在路幅縮減下，已形成壅塞，加上沿途的行道樹有些仍舊相當完善，引發民眾反彈聲浪。

推動種樹百里1.0的蘇貞昌今天回到屏東，就有媒體好奇他回屏東是否會去視察種樹百里2.0的相關施工過程，以及會否針對交通壅塞部分實施配套措施？

蘇貞昌回應，墾丁國家公園每年有超過600萬遊客來這裡看山看海，就是要來墾丁享受最好的國境之南風光，他指出，30幾年前他當縣長時種樹百里，現在2.0的部分，不僅僅只是把30年來有些樹少了、死了把它補足，重要的還是要把所有的電纜、電線、電桿地下化。

蘇貞昌強調，整條屏鵝公路100多公里，在未來電纜、電線、電桿地下化，沿途只會有綠樹、只有美麗的花，讓人家看到屏東國境之南的美，同時因為天際完全沒有被破壞，在完成後一定會非常壯觀、美觀，並成為未來全國重要建設綠色隧道最好典範，而所種的樹都經過林業試驗所逐一盤點，一定是原生種、最適合地方的樹。

蘇貞昌說，施工難免會有陣痛期，警方跟屏東縣政府都已經做最好的說明及疏導，同時調撥車道，在開工初期有看到因為暑假遊客尖峰出現壅塞，但第二個禮拜以後已經大為改善，還請用路人錯開時間並體諒。

他指出，為了未來更美麗的屏鵝公路，大家一起合作體諒，相信屏東的美、種樹的美麗跟未來更進一步高階的，沒有電線、電纜、電桿的道路，會從屏東這邊到全國，大家會很羨慕，我們希望大家一起來努力。

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