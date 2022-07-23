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    不滿常遭數落拒與妻同房獨睡休旅車2年 人夫訴離法官不准

    陳男不滿常遭妻子數落，獨自睡休旅車2年，拒絕與妻同房，並訴請離婚，結果被屏東地院駁回。 （記者李立法攝）

    陳男不滿常遭妻子數落，獨自睡休旅車2年，拒絕與妻同房，並訴請離婚，結果被屏東地院駁回。 （記者李立法攝）

    2022/07/23 11:27

    〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子不滿結縭近30年的妻子常在親友前數落他，令他感到羞辱，氣得拒絕與妻同房，獨自在休旅車睡了2年，雖然妻子向他表達歉意並試圖修補夫妻關係，但丈夫仍執意訴請離婚，法官認為雙方婚姻未達無法挽回地步，駁回陳男請求，可上訴。

    陳男原為職業軍人，10多年從軍中退伍後與妻子搬回屏東老家居住，但妻子卻常在親友聚會時當眾數落丈夫不關心家裡、不作家事又不體貼等，陳男不滿妻子明知他個性木訥沉默，不擅主動與人交際，卻老是讓他當眾難堪，令他備感羞辱，氣得不再與妻同房，獨自在休旅車睡了2年。

    陳妻見丈夫對她冷淡，開始改變態度，主動向丈夫示好，邀請丈夫一起用餐，希望能修補夫妻關係，但陳男不為所動，還跑到法院訴請離婚；屏東地院法官為此安排兩造進行婚姻諮商，陳妻表示內心還是很愛丈夫，並盡心照顧公婆，改變自己，盼丈夫回心轉意；不過，陳男似乎不領情，仍執意離婚。

    法官認為，兩造分房2年期間，未再發生爭吵，女方努力重修舊好，卻未見男方協助修復夫妻關係，單憑陳男說詞，難以認定妻子言行已達一般人無法忍受程度，且雙方婚姻破綻也非無法修補，故駁回陳男離婚請求。

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