為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    放單潛水學員致溺死 潛水教練被判刑6個月

    潛水是小琉球很夯的水域遊憩活動。潛水示意圖，非當事人。（資料照）

    潛水是小琉球很夯的水域遊憩活動。潛水示意圖，非當事人。（資料照）

    2022/07/22 16:12

    〔記者葉永騫／屏東報導〕小琉球鍾姓潛水教練帶領學員潛水時，因潛水學員劉健民身體不適，竟放任劉員自行游回岸邊慘遭溺死，屏東地院依過失致死罪判處鍾姓教練有期徒刑6個月，可易科罰金。

    法判書指出，「小琉球綠蠵龜潛水」店家所雇用的鍾姓潛水教練於109年8月29日下午，在屏東縣小琉球大福西漁港潛水，帶領學員劉健民等學員到距離岸邊200至250公尺處從事開放水域潛水活動，並下潛至水深約12米處。其中劉健民在水中向鍾明亨以拇指向上之手勢表達其身體不適，鍾姓教練隨同劉健民上潛至水面約1、2分鐘後，再與劉健民一同下潛至水深約3米處，然劉健民復表明其頭痛，再次上潛至水面後，表明要自行游回岸邊。

    鍾姓教練見海象良好，竟放任身體不適之劉健民自行背負約8公斤重之潛水裝備游回岸邊，並繼續帶領其他學員潛水，沒想到劉健民因體力不支遭海浪衝擊至岸邊消波塊，經沿岸釣客發現，將劉健民救起送往琉球鄉衛生所及東港鎮安泰醫院急救後，仍宣告死亡，檢警相驗，為頭部外傷顱內出血及生前溺水窒息死亡。

    事發後，鍾姓教練主動自首，向警方供承是潛水活動之教練，態度良好，因此法官依過失致死罪判刑6個月，可易科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連續吊單槓651下！日本超狂「海猿」 創金氏世界紀錄
    2022/06/15 16:48

    連續吊單槓651下！日本超狂「海猿」 創金氏世界紀錄
    無視暴雨繼續溯溪釀1死 帶團教練判刑10月
    2022/06/14 17:37

    無視暴雨繼續溯溪釀1死 帶團教練判刑10月

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    酒後騎單車被撞飛 男子昏迷4天後宣告不治
    2022/05/03 21:57

    酒後騎單車被撞飛 男子昏迷4天後宣告不治

    漂流10小時獲救 墾丁潛水教練：早與其他2人失散
    2019/10/02 21:42

    漂流10小時獲救 墾丁潛水教練：早與其他2人失散
    帶女學員潛水害喪命 3教練被判刑8至10個月
    2018/03/05 14:15

    帶女學員潛水害喪命 3教練被判刑8至10個月
    罔顧潛水學員安全 3潛水教練全被起訴
    2017/03/01 18:26

    罔顧潛水學員安全 3潛水教練全被起訴
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播