放單潛水學員致溺死 潛水教練被判刑6個月

潛水是小琉球很夯的水域遊憩活動。潛水示意圖，非當事人。（資料照）

2022/07/22 16:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕小琉球鍾姓潛水教練帶領學員潛水時，因潛水學員劉健民身體不適，竟放任劉員自行游回岸邊慘遭溺死，屏東地院依過失致死罪判處鍾姓教練有期徒刑6個月，可易科罰金。

法判書指出，「小琉球綠蠵龜潛水」店家所雇用的鍾姓潛水教練於109年8月29日下午，在屏東縣小琉球大福西漁港潛水，帶領學員劉健民等學員到距離岸邊200至250公尺處從事開放水域潛水活動，並下潛至水深約12米處。其中劉健民在水中向鍾明亨以拇指向上之手勢表達其身體不適，鍾姓教練隨同劉健民上潛至水面約1、2分鐘後，再與劉健民一同下潛至水深約3米處，然劉健民復表明其頭痛，再次上潛至水面後，表明要自行游回岸邊。

鍾姓教練見海象良好，竟放任身體不適之劉健民自行背負約8公斤重之潛水裝備游回岸邊，並繼續帶領其他學員潛水，沒想到劉健民因體力不支遭海浪衝擊至岸邊消波塊，經沿岸釣客發現，將劉健民救起送往琉球鄉衛生所及東港鎮安泰醫院急救後，仍宣告死亡，檢警相驗，為頭部外傷顱內出血及生前溺水窒息死亡。

事發後，鍾姓教練主動自首，向警方供承是潛水活動之教練，態度良好，因此法官依過失致死罪判刑6個月，可易科罰金。

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