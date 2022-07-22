國民黨猛打砂石案 江聰淵出示判決書：法院載明非盜賣

江聰淵（前排右二）親上火線，針對砂石案召開記者會回應。（記者游明金攝）

2022/07/22 12:53

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨在街頭豎立看板，攻擊民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵盜採砂石判刑坐牢；江今天親上火線回應，並公開判決書內容接受檢驗。他說，這是25年前舊案，當年頭城鎮公所發函證明並未超挖，法官雖不採信，但也說「挖取砂石僅在鋪平施工道路並非盜賣，情節非重」，他堅持清白、不認罪被判刑3個月，他雖無奈，但也只能尊重法院判決入獄服刑，這就是整個事件經過。

江聰淵說，他擔任過兩屆議員、兩屆市長，歷次選舉都主動向鄉親完整說明「盜採砂石」案，從未隱瞞與迴避，他被判刑坐牢，是很多鄉親知道的事情，也感謝市民諒解並給他機會，讓他有服務的機會。

江指出，如今他要參選縣長，國民黨再次以盜採砂石案發動大規模看板攻擊，把他形塑成惡性重大，意圖影響選情，他也願意再次向大家說明，並公開判決書接受社會公評，來讓縣民了解事實全貌，表示負責任的態度

江聰淵指出，25年前，他尚未從政，是營造公司負責人，該案是在民國86年，公司承包頭城鎮公所雨水下水道工程，被檢舉超挖砂石整平施工道路，當年業主頭城鎮公所發函向法院表示「並無挖掘砂石作道路填補之用」，但不被法官所採信，不過，法官還是在判決書幫他陳述「竊取目的僅在鋪平施工道路並非盜賣，情節非重」。

他表示，在案件當下，為讓現場施作同仁不因官司判決影響生計，他以公司負責人身份承擔責任，全案兩工人僅被裁罰5000元，案情輕微。

「我因堅持清白，不認罪，被法官判刑3個月。」江聰淵說，他未被諭知緩刑或易科罰金，如果「你問我有沒有盜採砂石？我還是堅持清白」，頭城鎮公所曾發函幫他證明沒有盜採，法官不採信，他只能尊重法律判決入獄服刑，承擔起該負的責任。

江聰淵強調，對此事件，他一直引以為警惕，主動誠實面對鄉親，國民黨趁機炒作，只是要替林姿妙涉犯貪污、財產來源不明等罪轉移焦點，這麼多年來，他清白參政，沒有不明金流，更不會讓家人干政，他希望林姿妙也能勇敢面對，就所涉貪污弊案疑雲以及異常金流事件，親自出來「說清楚、講明白」，不要逃避。

江聰淵陣營公開判決書接受各界公評。（江聰淵陣營提供）

江聰淵陣營公開判決書接受各界公評。（江聰淵陣營提供）

江聰淵陣營公開判決書接受各界公評。（江聰淵陣營提供）

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