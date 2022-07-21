為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    網傳564旅戰車意外為6年前墜溪同輛 軍方：車號確實相同

    網傳564旅戰車意外為6年前墜溪同輛，軍方證實車號確實相同。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    網傳564旅戰車意外為6年前墜溪同輛，軍方證實車號確實相同。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2022/07/21 15:36

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍裝甲564旅近日進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，昨日上午8時許進行戰車保修作業時，疑因戰車砲塔穩定系統異常，2名人員遭砲管撞擊一傷一命危，也傳出「恐怖巧合」，稱意外是6年前墜溪4死同輛戰車，但軍方表示，車號確實相同「軍9-20349」，但還須釐清是否同輛。

    軍方初步調查，事發當時戰車進行鑒測保養，戰車是在靜止狀態，砲管尾部的砲塔裡面的砲尾環，不明原因重壓到兩名保養人員造成這起意外。

    至於外界指意外是6年前墜溪4死同輛CM-11勇虎戰車，軍方表示，車號確實相同，但是否為6年前同一輛戰車還是進一步釐清才能確定。

    陸軍裝甲564旅近日進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，昨日上午8時許進行戰車保修作業時，疑因戰車砲塔穩定系統異常，2名人員遭砲管撞擊，一名25歲蔣姓士官腹部挫傷，另名24歲全姓士兵傷勢嚴重，一度失去生命跡象，目前裝葉克膜轉往802醫院搶救中。

    重傷的全姓士兵是義務役二兵，今年4月入伍，預計8月3日退伍，剩13天就退伍，意外讓部隊袍澤都相當擔心，祈禱他能度過難關。

    2016年前戰車翻覆釀4死事故，與這起意外是同一單位裝甲564旅，當年8月16日的CM-11勇虎式戰車失衡墜溪案，當時執行漢光演習預畫校閱科目，一輛CM-11勇虎式戰車疑似煞車故障，戰車失衡不慎翻覆，墜入恆春鎮網紗溪，車上5人，上兵駕駛一名逃生，3名官兵當場身亡，陷入昏迷的中尉排長，搶救數天後仍不幸殉職。

    564旅戰車意外為六年前墜溪同輛，軍方：車號確實相同。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    564旅戰車意外為六年前墜溪同輛，軍方：車號確實相同。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    全姓士兵送醫時已經昏迷。（記者蔡宗憲翻攝）

    全姓士兵送醫時已經昏迷。（記者蔡宗憲翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    564旅戰車砲塔異常釀2傷 國軍編專案小組南下徹查
    2022/07/21 12:54

    564旅戰車砲塔異常釀2傷 國軍編專案小組南下徹查
    陸軍戰車作業發生事故2傷 總統要求國防部徹底釐清原因
    2022/07/21 12:30

    陸軍戰車作業發生事故2傷 總統要求國防部徹底釐清原因

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    不幸巧合！564旅戰車保修意外 與6年前戰車翻覆4死同單位
    2022/07/21 12:14

    不幸巧合！564旅戰車保修意外 與6年前戰車翻覆4死同單位
    裝甲564旅戰車保修出意外！士兵遭砲管撞擊 1傷1昏迷
    2022/07/21 11:10

    裝甲564旅戰車保修出意外！士兵遭砲管撞擊 1傷1昏迷

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    遭戰車撞傷士官摘除左腎 術後狀況穩定
    2018/12/05 23:09

    遭戰車撞傷士官摘除左腎 術後狀況穩定
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播