網傳564旅戰車意外為6年前墜溪同輛 軍方：車號確實相同

網傳564旅戰車意外為6年前墜溪同輛，軍方證實車號確實相同。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2022/07/21 15:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍裝甲564旅近日進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，昨日上午8時許進行戰車保修作業時，疑因戰車砲塔穩定系統異常，2名人員遭砲管撞擊一傷一命危，也傳出「恐怖巧合」，稱意外是6年前墜溪4死同輛戰車，但軍方表示，車號確實相同「軍9-20349」，但還須釐清是否同輛。

軍方初步調查，事發當時戰車進行鑒測保養，戰車是在靜止狀態，砲管尾部的砲塔裡面的砲尾環，不明原因重壓到兩名保養人員造成這起意外。

至於外界指意外是6年前墜溪4死同輛CM-11勇虎戰車，軍方表示，車號確實相同，但是否為6年前同一輛戰車還是進一步釐清才能確定。

陸軍裝甲564旅近日進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，昨日上午8時許進行戰車保修作業時，疑因戰車砲塔穩定系統異常，2名人員遭砲管撞擊，一名25歲蔣姓士官腹部挫傷，另名24歲全姓士兵傷勢嚴重，一度失去生命跡象，目前裝葉克膜轉往802醫院搶救中。

重傷的全姓士兵是義務役二兵，今年4月入伍，預計8月3日退伍，剩13天就退伍，意外讓部隊袍澤都相當擔心，祈禱他能度過難關。

2016年前戰車翻覆釀4死事故，與這起意外是同一單位裝甲564旅，當年8月16日的CM-11勇虎式戰車失衡墜溪案，當時執行漢光演習預畫校閱科目，一輛CM-11勇虎式戰車疑似煞車故障，戰車失衡不慎翻覆，墜入恆春鎮網紗溪，車上5人，上兵駕駛一名逃生，3名官兵當場身亡，陷入昏迷的中尉排長，搶救數天後仍不幸殉職。

564旅戰車意外為六年前墜溪同輛，軍方：車號確實相同。（資料照，記者蔡宗憲攝）

全姓士兵送醫時已經昏迷。（記者蔡宗憲翻攝）

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