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    屏東「會呼吸的排灣石板屋」 勇奪法國NDA銅獎

    屏東「會呼吸的排灣石板屋」勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD銅獎。（圖由縣府提供）

    屏東「會呼吸的排灣石板屋」勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD銅獎。（圖由縣府提供）

    2022/07/20 13:58

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東「會呼吸的排灣石板屋」再獲國際肯定！勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD銅獎。

    在縣府、樹德科技大學專業輔導下，三地門鄉巴格達外文化藝術協會結合社區規畫師打造了「會呼吸的排灣族石板屋」，不但榮獲2022巴黎設計獎銀獎後，今年度再勇奪法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）建築設計類獲得銅獎殊榮，讓屏東再度躍上國際。

    縣長潘孟安表示，縣府自2015年由城鄉發展處開始培訓社區規劃師，積極根據不同區域地方特色，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，積極開發地方特色資源，屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會，透過保留傳統文化特色留下歷史紋理，本次再奪國際大獎讓世界屏東設計力。

    城鄉發展處表示，協會自主打造賦予這間會呼吸的排灣族石板屋全新樣貌，讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓現在年輕一輩，更能深切感受到部落原始的生活方式和文化意義，更加深傳承教育的重要使命。

    法國NOVUM DESIGN AWARD所舉辦的國際設計比賽，世界範圍徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品。徵件項目分為10個不同類別的設計領域，包含建築設計、城市規劃與景觀設計、數位藝術和等類別，依據作品品質、技術性、設計認證和設計分數等嚴格的評分標準進行裁定，為傑出的設計者與優秀作品提高國際能見度。

    屏東「會呼吸的排灣石板屋」 的外觀全是石板砌成。（圖由縣府提供）

    屏東「會呼吸的排灣石板屋」 的外觀全是石板砌成。（圖由縣府提供）

    「會呼吸的排灣石板屋」 內部陳設。（圖由縣府提供）

    「會呼吸的排灣石板屋」 內部陳設。（圖由縣府提供）

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