直搗高雄豪宅製毒工廠 警查扣28公斤毒品、逮3嫌

警方在高級住宅區內逮捕嫌犯（屏東警方提供）

2022/07/20 12:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣刑警大隊、統合高雄、台南市警局在高雄地檢署檢察官簡弓皓指揮下，13日破獲在高雄市鳳山區的高級住宅區內的製毒工廠，查獲以吳姓為首的3名嫌犯，現場查扣第二級毒品甲基安非他命成品、液態半成品共約28公斤，市價約5千萬元，可供2.8萬人次施用，嫌犯供稱，因為疫情及通膨影響，毒品也漲價3~4倍，因此獲利更好，沒想到還沒賣出去就被檢警查獲。

屏東縣刑警大隊副大隊長葉士傑表示，吳姓、陳姓及黃姓等3名嫌犯，因為疫情及通膨影響，國內毒品價格上漲了3~4倍，許多的毒品因為缺料，品質變差，3嫌認為有利可圖，因此選擇保安系統較好的高級住宅區內利用麻黃素提煉為第二級毒品甲基安非他命製毒，再轉賣他人牟取不法利益。

警方接獲情資後，組成專案小組，由高雄地檢署檢察官簡弓皓指揮13日展開攻堅逮捕行動，在高雄市鳳山區誠愛一街攔截準備駕車離開之吳姓嫌犯，並在製毒處所內查扣第二級毒品甲基安非他命成品毛重約9.5公斤、液態半成品毛重約18.5公斤、製造毒品工具及化學原料1批等證物，接著再拘提共犯陳姓及黃姓等2名共犯到案，吳姓及陳姓犯嫌經法院裁定羈押，全案順利偵破。

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屏東縣警局破獲製毒工廠起出毒品28公斤（記者葉永騫攝）

警方查獲的製毒工具（記者葉永騫攝）

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