屏東+969 幼兒莫德納7/22開打 家長要先預約

幼兒莫德納7/22開打，請家長事先預約。（屏縣府提供）

2022/07/19 17:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（19日）新增969例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案；另6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月22日（本週五）起施打，衛生局表示，考量嬰幼兒不耐久候，且施打疫苗須謹慎評估，各院所均採預約制，請家長事先查詢預約。

屏縣衛生局提醒家長，幼兒若有確診COVID-19，建議自發病日或確診日起至少間隔3個月後，再施打疫苗。接種後注意事項，可透過接種單位提供的健康回報資訊，協助家長關注子女接種後狀況，提升新冠疫苗安全性監測。

接種後常見的副作用包括哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡等，若發燒超過48小時，應盡速就醫釐清病因。後續疫苗也將撥配至各院所持續開放預約施打。

衛生局指出，幼兒莫德納疫苗除了全縣33鄉鎮衛生所依各所服務量能接受電話預約外，從22日至24日另有18家院所提供嬰幼兒莫德納疫苗施打打服務，包括：屏東市安和醫院、蔡長禧診所、林俊傑診所、薛坤霖診所、博醫診所、李福國耳鼻喉科診所、小太陽兒科聯合診所、張俊智診所及大雅耳鼻喉科診所；東港鎮德鴻吳小兒科診所；恆春鎮恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院；萬丹鄉天醫診所；潮州鎮大福診所；內埔鄉高榮屏東分院；新園鄉江逸詩診所；林邊鄉欣生診所、鄭耳鼻喉科診所。相關資訊可上衛生局管網查詢，接種當日請家長攜帶幼兒的健保卡。

此外，有兩家醫院採取限額施打，分別是：寶建醫院7月22-23日，每日上午提供30個名額，採網路預約或電話預約；屏東基督教醫院7月23-24日，每日上午提供170個名額，採網路預約。

衛生局統計，屏縣居家隔離現管人數1239人，解除隔離622人；居家照護累計12萬216人，解除11萬5920人，現管4296人。

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屏東19日新增969例確診。（屏縣府提供）

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