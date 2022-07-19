屏東區高中職免試入學錄取率99.8％ 缺額高達2千人

屏縣今年國中教育會考情形。（資料照，屏縣府提供）

2022/07/19 15:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕111學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果今天（19日）出爐，今年實際招生名額一般生有5070名，報名人數3034名，最後錄取3028人，錄取率99.8%，缺額高達2千人。少子化衝擊招生。

屏東縣政府教育處表示，本次實際招生名額一般生5070名、原住民外加名額136名及身障生外加名額138名，報名人數計3034名，錄取人數3028名，未獲錄取人數有6名，大多為選填志願數過少，錄取率99.8%，前3志願內錄取率為97.82%。

教育處也指出，屏縣有18所高中職，並設有優秀學生留縣升學獎學金，最高共可領取6萬元，鼓勵學子在地就學，省下通勤時間投注在學習上。另外提醒，申請分發結果複查，請於7月20日下午2時前依簡章規定提出，並請錄取學生務必於7月21日上午11時前，持相關證件向錄取學校報到。

若已報到但欲放棄錄取資格的學生，請於7月25日下午2時前檢具「已報到學生放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長向錄取學校提出並完成放棄程序後才能參加續招，逾期放棄不予受理；申訴請於7月25日下午4時前向111學年度屏東區高級中等學校免試入學委員會（國立佳冬高農）提出。

教育處說明，屏縣學生均能透過試辦學習區完全免試入學、離島生免試入學、直升入學及技優甄審入學等多元管道適性升學，本次未獲錄取學生仍可於111年8月9日起至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢續招學校名單及名額，並至續招學校報名免試入學續招。

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