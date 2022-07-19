為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東區高中職免試入學錄取率99.8％ 缺額高達2千人

    屏縣今年國中教育會考情形。（資料照，屏縣府提供）

    屏縣今年國中教育會考情形。（資料照，屏縣府提供）

    2022/07/19 15:47

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕111學年度屏東區高級中等學校免試入學分發結果今天（19日）出爐，今年實際招生名額一般生有5070名，報名人數3034名，最後錄取3028人，錄取率99.8%，缺額高達2千人。少子化衝擊招生。

    屏東縣政府教育處表示，本次實際招生名額一般生5070名、原住民外加名額136名及身障生外加名額138名，報名人數計3034名，錄取人數3028名，未獲錄取人數有6名，大多為選填志願數過少，錄取率99.8%，前3志願內錄取率為97.82%。

    教育處也指出，屏縣有18所高中職，並設有優秀學生留縣升學獎學金，最高共可領取6萬元，鼓勵學子在地就學，省下通勤時間投注在學習上。另外提醒，申請分發結果複查，請於7月20日下午2時前依簡章規定提出，並請錄取學生務必於7月21日上午11時前，持相關證件向錄取學校報到。

    若已報到但欲放棄錄取資格的學生，請於7月25日下午2時前檢具「已報到學生放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長向錄取學校提出並完成放棄程序後才能參加續招，逾期放棄不予受理；申訴請於7月25日下午4時前向111學年度屏東區高級中等學校免試入學委員會（國立佳冬高農）提出。

    教育處說明，屏縣學生均能透過試辦學習區完全免試入學、離島生免試入學、直升入學及技優甄審入學等多元管道適性升學，本次未獲錄取學生仍可於111年8月9日起至「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢續招學校名單及名額，並至續招學校報名免試入學續招。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高中職免試入學放榜 竹苗區總錄取率99.4％
    2022/07/19 15:44

    高中職免試入學放榜 竹苗區總錄取率99.4％
    高雄區高中免試入學放榜 五福國中156人上雄中、雄女最亮眼
    2022/07/19 15:29

    高雄區高中免試入學放榜 五福國中156人上雄中、雄女最亮眼

    退休專案再升級 基富通推0手續費特惠
    台南區高級中等學校免試入學分發錄取率99.36％
    2022/07/19 15:27

    台南區高級中等學校免試入學分發錄取率99.36％
    高中職免試入學放榜 雲林缺額1293人
    2022/07/19 15:19

    高中職免試入學放榜 雲林缺額1293人
    高中免試入學今放榜 新北3萬多人上榜、錄取率99.21％
    2022/07/19 14:49

    高中免試入學今放榜 新北3萬多人上榜、錄取率99.21％
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播