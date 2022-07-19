藍皮普快退役重生 枋寮舊台鐵宿舍「藍皮意象館」揭牌

藍皮意象館導覽。（記者陳彥廷攝）

2022/07/19 17:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕在2020年底隨南迴鐵路電氣化而停駛並退役的藍皮普快，經台鐵局巧手改造，由雄獅旅遊得標營運，如今再度馳騁於南迴線上，雄獅旅遊更斥資2億元將枋寮的舊台鐵宿舍仿車廂打造為「藍皮意象館」，今天正式開幕，雄師旅遊董事長王文傑說，藍皮意象館除入是休憩空間，更是未來轉運的「區域樞紐」。

雄獅旅遊在得標藍皮普快營運案後，每天1班來回的藍皮普快廣獲好評，雄獅旅遊趁勝擊，向台鐵局承租於枋寮車站旁F3藝術特區（原台鐵舊宿舍部分），以2千1百多萬元經費，歷時半年將79坪空間重新改造為藍皮夢幻基地的「藍皮意象館」，今天盛大開幕，由屏東縣潘孟安縣長與台鐵局朱來順副局長及雄獅旅行社王文傑董事長共同主持開幕，地方民代、仕紳則到場共襄盛舉。

王文傑說，藍皮意象館過去為台鐵南迴鐵路員工閒置宿舍，入口處設置一幅大型火車頭造型LED燈，枋寮車站不但是藍皮解憂號觀光列車的首發站，為讓到訪旅客在未搭乘之前能感受藍皮解憂號解憂魅力，因此將舊宿舍進行大改造，以「Regional Hub」概念，綜合雄獅旅遊的各項體驗優勢。

雄獅旅遊表示，為讓旅客一到訪就可以感受到藍皮解憂號的完整意象，後院還有Q版解憂月台，以及隱藏在藍皮意象館中的美國地景畫家大衛辛（David Zinn）作品，將會是成為南台灣最新打卡熱點，半遊程、半接駁方式停靠墾丁福容、凱撒、福華、夏都及恆春商圈，有效解決旅客前往恆春、墾丁的交通痛點。

意象館的室內則規劃現在、過去、未來三大區域。「現在區」為旅客報到櫃檯並且販售藍皮解憂號周邊商品，以現代簡約造型，加入不規則曲線燈，呼應律動的意象；「過去區」為藍皮車廂座位區及餐飲吧臺區，旅客可以在藍皮車廂造型室內座位區，細細享受空間中的怡然氛圍；「未來區」為策展空間，整體以純白色系搭配可轉動展示牆及可變性軌道燈，讓小巧的策展空間得以靈活運用。

王文傑說，藍皮普快自去年10月23日啟航以來，10個月;;長已搭載多達3.5萬名旅客來回，在型如「微笑」的南迴線上「忘憂」，以每天1班，每班最多160名乘客的乘載量來說，顯見極為受歡迎，

「過去雄獅旅帶大眾環遊世界，現在雄獅旅遊帶著大家暢遊台灣！」屏東縣長潘孟安則說，藍皮解憂號串聯起屏東與台東城市特別的航線，讓旅客展開山海情境之旅，讓台灣鐵道觀光邁向新的里程碑

台鐵局副局長朱來順表示，旅客出枋寮車站往左步行約1分鐘，即可看見一棟灰綠色屋頂，前方矗立「藍皮意象館」之站間里程牌，外牆上閃爍著藍皮火車頭外觀之造型LED燈。入內可至櫃台報到、經提供旅遊諮詢與行李寄託等多元服務。完成報到後，還能在藍皮車廂造型室內座位上或吧台區，悠閒品茗或品嘗「藍皮特調」，等待旅程的到來。或者直接購買藍皮解憂號．藍海/列車T-shirt，立即換穿，到後院區的Q版解憂月台，喝一罐藍啤Blue Beer時光啤酒，先體驗搭乘藍皮解憂儀式感。

縣長潘孟安出席藍皮意象館開幕。（記者陳彥廷攝）

藍皮意象館今天開幕。（記者陳彥廷攝）

藍皮普快復刻紙作藝術。（記者陳彥廷攝）

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