立委偕環團會勘墾丁陸蟹棲地 盼香蕉灣高架或改道護蟹

陳椒華邀請公路總局、墾丁國家公園管理處、學者與環保團體，到香蕉灣路段進行現勘陸蟹保育。（記者蔡宗憲攝）

2022/07/18 18:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕時代力量立委陳椒華邀請公路總局、墾丁國家公園管理處、學者與環保團體，到香蕉灣路段進行現勘，研商陸蟹保育對策，由於該路段路殺嚴重，年年舉辦護蟹過馬路活動，陳椒華也呼籲台26線香蕉灣路段能高架或改道；公路總局則回應，已經進行改道或高架化的可行性評估，需兼顧行車及保育工作。

屏東環盟前理事長洪輝祥、學者李政璋、劉烘昌及律師張怡等環團人士，向交通部及陳椒華陳情指出，墾丁陸蟹資源是台灣最珍貴的生態資產。全世界多樣性最高，但因為棲地經營管理不當，造成族群量大幅降低，根據劉烘昌的研究報告，香蕉砂島地區路段，全年有3315隻動物，超過50種不同物種，在此路段被往來車輛「路殺（Road Killing）」

環團也陳情，希望墾丁國家公園管理處研究減少農業、民宿開發、農藥與除草劑濫用，延緩海岸林衰敗；另建議從建議從香蕉灣前改道避開陸蟹棲地熱區，或已原路高架方式保護陸蟹。

陳椒華接受陳情後也與各單位會勘目前改善的陸蟹棧道，以及曾飽受批評的陸蟹深溝及改善通道網，陳椒華及陸蟹權威劉烘昌也當場提醒交通部次長陳彥伯及公路總局人員，施工除了顧及用路人便利及道路安全，更應該顧及道路周邊的水文及原生住民（物種）。

針對環團提出的陸蟹道路改善措施，公路總局楓港工務段段長張孟孔則解釋，針對台26線香蕉灣段改線及高架化，7月已進行綜合可研性評估，並透過籌備會收納各方意見，同時也委託專家學者進行陸蟹棲地保育與評估的研究計畫，生態保護與公路施工齊頭並行。

環團人士向交通部及陳椒華陳情保護陸蟹。（記者蔡宗憲攝）

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