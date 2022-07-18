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    首頁　>　屏東縣

    蔡正元亂傳孫立人行館被清算 屏縣府：不要以訛傳訛

    孫立人行館相關史料沒有撤除。（記者蔡宗憲攝）

    孫立人行館相關史料沒有撤除。（記者蔡宗憲攝）

    2022/07/18 10:28

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國民黨前立委蔡正元經常在臉書發表言論，最近引用一段拍攝屏東縣孫立人行館的影片，稱「民進黨也在清算孫立人」，引發網路許多不知情民眾分享批評，不過，這段影片經查證是四年前拍攝，除了臉書「中華孫立人研究會」社團批評，屏縣府也嚴正澄清，強調會持續經營而且活化，不要以訛傳訛。

    這段影片是二○一八年間，有民眾質疑屏縣府撤除所有的孫立人文史資料及全身蠟像，但當時屏縣府便澄清孫立人將軍行館內的蠟像、照片、書籍等皆不是孫立人將軍遺留的文物，而是藉由策展手法重新設計的物件，藉由策展手法，讓民眾瞭解將軍生平，後續也恢復原來的歷史建築保存模式。

    沒想到這個「過期訊息」，蔡正元近期以「民進黨也在清算孫立人」為標題張貼在臉書，引發不少民眾轉貼分享及批評，甚至進一步痛罵屏縣府文化處，引發不少困擾。

    臉書「中華孫立人研究會」社團管理員許耿睿表示，政治人物以四年前已經澄清過的不實訊息，並散布四年前的影片帶風向博眼球，或已觸犯社會秩序維護法第63條，身為前立法委員還知法犯法!呼籲政治人物發文前須確實做好核實工作以免誤導民眾，也呼籲屏東縣政府出面澄清，並對造謠者依法提告，捍衛縣府尊嚴。

    屏縣府文化處則強調，孫立人行館對於屏東勝利星村歷史建築群有其特殊意義，所以會一直存在，屏東縣政府也會持續經營和活化，不要再以訛傳訛這類假消息。

    孫立人行館相關史料沒有撤除。（記者蔡宗憲攝）

    孫立人行館相關史料沒有撤除。（記者蔡宗憲攝）

    孫立人行館相關史料沒有撤除。（記者蔡宗憲攝）

    孫立人行館相關史料沒有撤除。（記者蔡宗憲攝）

    蔡正元近期以「民進黨也在清算孫立人」為標題張貼在臉書。（截取自蔡正元臉書）

    蔡正元近期以「民進黨也在清算孫立人」為標題張貼在臉書。（截取自蔡正元臉書）

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