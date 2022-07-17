萬人登小琉球旅遊 驚見遊客亂挖硨磲貝

硨磲貝。（資料照）

2022/07/17 17:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小琉球最近天天萬人登島，衍生不少旅遊亂象，除了海龜產卵「撞船」，又有鄉民發現有人把逾20公分的硨磲貝挖掘上岸，混裝整袋垃圾丟路邊，令當地居民氣炸貼網緝凶，屏縣府強調，該行為可依漁業法裁處3萬元至15萬元罰鍰。

「實在太惡劣了！」發現的鄉民陳小姐表示，打掃自家餐廳外圍時發現一袋垃圾，正大嘆遊客水準低落時，仔細一看發現垃圾中竟有一顆硨磲貝，貝殼裡似乎還明顯是活體，家人急忙交由海巡人員處理。

硨磲貝每年約僅成長4公分速度緩慢，逾20公分大至少要3至5年成長，當地鄉民李小姐痛批，近期國旅的民眾水準不敢領教，希望當地業者要對遊客教育，近期的海龜及硨磲貝生態浩劫，恐怕烙印在國際旅遊形象上，傷害小琉球也傷害台灣。

屏東縣海洋及漁業事務管理所代理所長陳仕元表示，硨磲貝尚未正式列為保育類野生動物，但在小琉球的潮間帶保育示範區已公告禁止採捕，違者可依漁業法裁處3萬元至15萬元罰鍰。

陳仕元說，縣府目前在杉福漁港、漁埕尾、肚仔坪等3處為潮間帶保育示範區，會有潮間帶管理員及巡護員，年底將成立海洋保育巡守隊，加強海洋生物維護。

垃圾中竟有一顆硨磲貝。（陳小姐提供）

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