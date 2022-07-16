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    首頁　>　屏東縣

    屏東+893 疫苗打氣直線下滑、潘孟安提醒接種刻不容緩

    疫情減緩，屏東火車站疫苗快打站出現醫護人員等沒人的情形，只能滑手機等待。（記者葉永騫攝）

    疫情減緩，屏東火車站疫苗快打站出現醫護人員等沒人的情形，只能滑手機等待。（記者葉永騫攝）

    2022/07/16 17:00

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今天新增893例，疫情明顯紓緩，使得疫苗的打氣也直線下滑，屏東火車站快打站只有122人施打、33鄉鎮衛生所也只有施打677人，共計799人。縣長潘孟安表示，雖然近期疫情趨緩，但是疫苗的接種刻不容緩，提醒民眾將疫苗打好打滿，保護自己及家人。

    屏東縣武漢肺炎確診數近日都在千人以下，逐步往下降，疫情紓緩也使得疫苗的打氣下滑，以往屏東火車站快打站都是人潮滿滿，但是今天預定施打500人卻只有122人前往施打，還出現醫療人員等不到人來施打的情形，醫療人員說，想打的人幾乎都打過了，只有等到施打6個月以上的嬰兒時才會再現打氣。

    縣長潘孟安表示，雖然近期疫情較為趨緩，但是疫苗的接種刻不容緩，為讓民眾方便施打，縣府於每週假日都開設火車站疫苗隨到隨打；各鄉鎮衛生所及合約醫療院所也持續提供疫苗接種服務，不論是6個月以上的嬰兒或是各年齡層的鄉親，都有合適的劑量及疫苗品牌可以選擇，提醒民眾將疫苗打好打滿，保護自己及家人。

    縣府衛生局說，國內已檢驗出Omicron BA.5本土社區感染個案，疑似為家庭群聚，目前感染源不明，提醒民眾這是變異株進入社區感染的警訊，呼籲縣民接種疫苗以避免感染及降低重症。

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    屏東火車站疫苗快打站不見排隊人潮，民眾隨到隨打。（記者葉永騫攝）

    屏東火車站疫苗快打站不見排隊人潮，民眾隨到隨打。（記者葉永騫攝）

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