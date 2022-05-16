屏縣累計1594師生確診 65校117班停課中

今天（16日）起至22日屏縣有22家醫療院所提供兒童疫苗門診。（屏縣府提供）

2022/05/16 19:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（16日）新增197名師生確診，其中學生180名、教師17名；全縣累積至今確診師生人數共1594人，其中學生1488位、教師106位。

屏縣府也在防疫專區更新今日高、國中小部分班級暫停實體課程的學校，共65校117班，包括屏北高中、恆春工商、特教學校、歸來國小、唐榮國小、新庄國小、麟洛國小、九如國小、長興國小、德協國小、潮東國小、赤山國小、崇文國小、新生國小、建興國小、以栗國小、鹽洲國小、力社國小、林邊國小、溪北國小、佳冬國小、恆春國小、水泉國小、墾丁國小、地磨兒國小、青山國小、口社國小、北葉國小、萬安國小、力里國小、信義國小、東寧國小、長榮百合國小、屏大實小、屏東高工、公館國小、忠孝國小、和平國小、萬丹國小、社皮國小、里港國小、光春國小、黎明國小、烏龍國小、港西國小、琉球國小、車城國小、四維國小、玉田國小、僑德國小、東港海事、內埔國中、中正國小、海豐國小、民和國小、新圍國小、光華國小、東港國小、東隆國小、東興國小、東光國小、仁愛國小、瑞光國小、潮和國小、崇蘭國小。

另幼兒園部分，有2校2班全園停課，包括南和附幼、望嘉附幼；部分班級暫停實體課程者有31校 43班；至於補習班，全校暫停實體課程者3間22班，部分班級暫停實體課程者共3間3班。家長可自行上網查詢。

疫苗施打部分，屏縣統計，全縣符合6-11歲施打對象共3萬4695人，前2波校園統一、衛生所門診的施打率約34％，因此，今天（16日）起至22日有22家醫療院所提供兒童疫苗門診，為半劑莫德納，民眾可至衛生局官網查詢時間；屏縣府也強調，兒童BNT疫苗已經進口，待中央撥配到貨後，立即提供疫苗施打服務。

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