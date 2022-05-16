為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏縣累計1594師生確診 65校117班停課中

    今天（16日）起至22日屏縣有22家醫療院所提供兒童疫苗門診。（屏縣府提供）

    今天（16日）起至22日屏縣有22家醫療院所提供兒童疫苗門診。（屏縣府提供）

    2022/05/16 19:12

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（16日）新增197名師生確診，其中學生180名、教師17名；全縣累積至今確診師生人數共1594人，其中學生1488位、教師106位。

    屏縣府也在防疫專區更新今日高、國中小部分班級暫停實體課程的學校，共65校117班，包括屏北高中、恆春工商、特教學校、歸來國小、唐榮國小、新庄國小、麟洛國小、九如國小、長興國小、德協國小、潮東國小、赤山國小、崇文國小、新生國小、建興國小、以栗國小、鹽洲國小、力社國小、林邊國小、溪北國小、佳冬國小、恆春國小、水泉國小、墾丁國小、地磨兒國小、青山國小、口社國小、北葉國小、萬安國小、力里國小、信義國小、東寧國小、長榮百合國小、屏大實小、屏東高工、公館國小、忠孝國小、和平國小、萬丹國小、社皮國小、里港國小、光春國小、黎明國小、烏龍國小、港西國小、琉球國小、車城國小、四維國小、玉田國小、僑德國小、東港海事、內埔國中、中正國小、海豐國小、民和國小、新圍國小、光華國小、東港國小、東隆國小、東興國小、東光國小、仁愛國小、瑞光國小、潮和國小、崇蘭國小。

    另幼兒園部分，有2校2班全園停課，包括南和附幼、望嘉附幼；部分班級暫停實體課程者有31校 43班；至於補習班，全校暫停實體課程者3間22班，部分班級暫停實體課程者共3間3班。家長可自行上網查詢。

    疫苗施打部分，屏縣統計，全縣符合6-11歲施打對象共3萬4695人，前2波校園統一、衛生所門診的施打率約34％，因此，今天（16日）起至22日有22家醫療院所提供兒童疫苗門診，為半劑莫德納，民眾可至衛生局官網查詢時間；屏縣府也強調，兒童BNT疫苗已經進口，待中央撥配到貨後，立即提供疫苗施打服務。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土學生確診破9萬人 全國2102校停課
    2022/05/16 19:09

    本土學生確診破9萬人 全國2102校停課

    屏東+1092連6日破千例 長者第4劑將造冊施打
    2022/05/16 18:16

    屏東+1092連6日破千例 長者第4劑將造冊施打

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    國教盟等3團體民調 84.4％北部家長贊成中小學統一停課
    2022/05/16 18:03

    國教盟等3團體民調 84.4％北部家長贊成中小學統一停課
    教團呼籲中小學全面遠距 全中教：提早放暑假
    2022/05/16 17:49

    教團呼籲中小學全面遠距 全中教：提早放暑假

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    中小學會考之後全面停課？ 教育部：不會
    2022/05/16 17:30

    中小學會考之後全面停課？ 教育部：不會
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播