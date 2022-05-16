屏東+1092連6日破千例 長者第4劑將造冊施打

屏縣疫苗施打作業持續中。（屏縣府提供）

2022/05/16 18:16

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（16日）新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）1092本土病例，已經連續6天破千例。縣府統計截至今天（16日），居家隔離現管人數2795人，今解隔1013人；5歲以下確診累計837例，197例解除隔離，於高雄長庚醫院治療2歲女童，目前穩定觀察中。居家照護累計7402人，解除2954人，現管4448人。

屏東縣長潘孟安表示，現階段屏東縣的防疫措施包括輕急中重症醫療資源的分流、遠距居家視訊醫療、快篩試劑的整備等運作已經上軌道，目前最在意的是長輩及幼童的疫苗施打率，縣府已針對65歲以上長輩第3劑滿5個月後造冊安排施打，希望盡快提升疫苗覆蓋率。

潘孟安指出，在疫情進入社區流感化後，為減輕醫療負擔，縣府團隊已展開輕急中重症的分流，並垂直整合390家基層診所（含各鄉鎮市衛生所）領藥、快篩服務，及啟動快篩陽性遠距視訊診療，經過近10日運作以來相當順暢，同時整備快篩試劑因應疫情與民眾需求。

縣府也指出，因應國內疫情持續升溫，為了預防中重症的風險，指揮中心宣布第4劑疫苗16日起開放接種，針對高風險族群優先施打，包括65歲以上年長者、長照機構住民和18歲以上免疫不全者，衛生局將媒合醫療院所進機構施打，另請符合資格者可至縣內合約院所施打，院所相關資訊請至衛生局官網查詢。

潘孟安表示，目前縣府團隊最在意的就是幼童及長輩疫苗施打率偏低，兒童BNT疫苗已經進口，待中央撥配到貨後，立即提供疫苗施打服務；另年滿65歲以上的長輩，到5月底前施打1、2、3、4劑都可以領取500元禮券，符合第4劑資格的長輩縣府也將陸續造冊通知盡快施打。

今天（16日）1092名確診者鄉鎮區域分布：屏東市279案，潮州鎮67案，東港鎮79案，恆春鎮50案，萬丹鄉75案，長治鄉37案，九如鄉22案，麟洛鄉14案，里港鄉28案，高樹鄉21案，鹽埔鄉36案，內埔鄉57案、萬巒鄉16案，竹田鄉11案，新埤鄉12案，枋寮鄉20案，新園鄉62案，崁頂鄉13案，林邊鄉33案，南州鄉11案，佳冬鄉12案，琉球鄉3案，滿州鄉11案，車城鄉13案，枋山鄉1案，三地門鄉19案，瑪家鄉19案，霧台鄉5案，泰武鄉15案，來義鄉21案，春日鄉8案，獅子鄉16案，牡丹鄉6案。

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