不服登記參選枋寮鄉長遭保留 林文央赴民進黨屏縣黨部抗議

林文央赴民進黨屏東縣黨部抗議。（記者羅欣貞攝）

2022/05/16 16:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨屏東縣黨部完成年底地方選舉33鄉鎮市長候選人提名作業，唯獨保留枋寮鄉代林文央登記參選枋寮鄉長的提名資格，轉呈中央評估，不服此結果的林文央今天到屏東縣黨部前舉牌抗議，要求重開執委會；出面接下抗議書的民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁表示，尊重林文央表達意見的權利，但仍要等待黨中央的回覆。

民進黨屏東縣黨部進行年底地方選舉33鄉鎮市長候選人提名作業，在本月10日縣黨部執委會審查資格時，因登記參選枋寮鄉長的鄉民代表林文央曾經涉及常業重利罪，遭執委提出資格疑慮，所以決議轉呈轉呈黨中央選對會與廉政委員會評議；最後保留林文央資格，提名85人。

林文央對此相當不服氣，今天上午前往縣黨部抗議，要求縣黨部重新召開執委會，讓他有機會還原事實，他表示，由於執委會沒有提出他違反黨章的事實或證據，更沒有請他這位當事人前來說明，不僅嚴重傷害忠貞黨員的權益，更明顯違反黨章規定。

林文央提出2010年屏東地方法院判決書表示，內容清楚提到被告假借他人身分向不知情的他借款11萬9300元，相關人等都被判有期徒刑。他當時不知道法律對於利息的相關規定，法院最後判決罰款。他也都繳款完畢。

林文央表示，他選了3次鄉民代表，每一次都被民進黨提名參選，枋寮鄉親都知道，林文央為了故鄉的環保與鄉親的權益不惜對抗權貴與黑道，不向背後的惡勢力低頭，冒死也要維護鄉親的權益到底。

林文央指出，執委會應該要詳細瞭解他所涉及的案情內容，要請當事人到場說明，這樣審查程序才完備。然執委會卻僅憑少數人的言詞即逕自決議，無視黨章和當事人的權益，如何讓大眾信服？

當場由民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁出面接下抗議書，葉人魁並表示，尊重林文央表達意見，目前相關決議已經送出，還要等待黨中央的回覆，再依據回覆進行後續的處理。

民進黨屏東縣黨部主委許展維稍後也重申，相關保留的意見不是他提出的，而是執委會採合議制決議出來的，不是不提名，也沒有否決，只是保留，黨部已經將會議紀錄轉呈黨中央選對會與廉政委員會評估；縣黨部目前還未收到黨中央的回覆，將待回覆的結果採取後續的程序。

林文央（左）遞抗議書，由民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁（右）接下。（記者羅欣貞攝）

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