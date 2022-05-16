高年級就業不難！屏東縣成立銀髮人才服務據點

屏東縣長潘孟安（右一）化身就業服務員為縣民提供諮詢服務。（記者羅欣貞攝）

2022/05/16 12:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣銀髮人才服務據點今天（16日）正式啟用，設於交通方便的屏東轉運站內，就在屏東火車站旁；提供屏東地區中高齡及高齡者就業諮詢服務及就業推介服務。

屏東縣長潘孟安今天主持揭牌典禮時，搖身一變成為就業服務員協助縣民就業諮詢，也呼籲有意繼續投入職場的55歲以上民眾多利用「銀髮人才服務據點」。

潘孟安表示，感謝勞動部補助及縣府勞動暨青年發展處同仁，努力促成台灣最南銀髮人才服務據點，提供實體就業媒合服務、就業諮詢，並新增聘3名就服員，專門服務55歲以上長者，讓銀髮族「銀」向事業第二春。

同時也祭出補貼政策，屏東縣事業單位如聘僱55歲以上銀髮者，每人第一月職業災害保險費將由縣府買單，藉此支持推動5月1日上路之「勞工職業災害保險及保護法」，並鼓勵事業單位與勞工朋友正視職災保險的重要性。

屏縣府勞青處指出，許多家庭主婦在子女成家立業後，想擁有屬於自己的一份工作，證明自己也能繼續對社會有所貢獻；也有即將屆齡退休的長輩，帶著對未來的不確定性前來諮詢，再三詢問如果退休後再就業是否會影響退休金的請領。

屏縣府統計至今年（2022年）4月，屏縣各鄉鎮市現住人口數，全縣人口約80萬1千人，其中55歲以上逾28萬人，而55歲以上未滿65歲中高齡人口為13萬人，65歲以上高齡人口逾15萬人。

另依2020年勞動力統計資料，15歲以上勞動參與率約59.2%，勞動力人口計42.1萬人，其中55歲以上勞動力人口計有8.9萬人，占總勞動力人口的21.1%，中高齡所占比例逐年增加已是未來走向。

勞動部對於55歲以上銀髮者就業，也有相關補助措施，包括補助職業訓練費用最多70%、為排除工作障礙提升工作效能補助職務再設計、企業繼續僱用65歲以上的補助、企業僱用中高齡及高齡者達連續30日以上之僱用獎助、企業為64歲員工提供退休後再就業之準備措施之補助等。

「屏東縣銀髮人才服務據點」是為了協助55歲以上失業或退休欲再就業銀髮族，媒合正職、臨時、季節性、部分工時等職缺，並提供職訓課程與諮詢服務，除此也輔導企業及求職者銜接中央相關補助及輔導企業聘僱專業銀髮人才以傳承技術及經驗，打造「一站式一案到底」服務，且退休後再就業並不會影響原本退休金的請領。

屏東縣成立銀髮人才服務據點，16日揭牌。（記者羅欣貞攝）

屏東縣成立銀髮人才服務據點，一開張就有民眾前來詢問。（記者羅欣貞攝）

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