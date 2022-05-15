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    首頁　>　屏東縣

    屏東累計確診數今破萬 2歲女童中重症送高雄住院

    屏縣府加強公共場域的消毒作業。（屏縣府提供）

    屏縣府加強公共場域的消毒作業。（屏縣府提供）

    2022/05/15 16:12

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今（15）日新增1299例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診病例，連續5天單日均逾千例，從去年1月累計至今，確診病例已經破萬，達到10805例；縣府也統計，5歲以下確診有768例，176例解除隔離，其中1名2歲女童因中重症轉高雄長庚醫院治療。

    屏縣府統計截至5月15日，居家隔離人數1503人，今日解隔917人；5歲以下確診累計768例，176例解除隔離，1名中重症轉高雄長庚醫院治療，其為2歲女童，有先天性疾病，住院採檢陽性確診，醫生建議住加護病房，昨晚轉高雄住院。

    衛生局也統計，全縣居家照護累計5741人，解除1168人，現管4573人。目前全縣部分班級暫停實體課程校數有79校130班。

    15日1299名確診者鄉鎮區域分布：屏東市373案，潮州鎮45案，東港鎮99案，恆春鎮66案，萬丹鄉90案，長治鄉37案，九如鄉32案，麟洛鄉10案，里港鄉39案，高樹鄉26案，鹽埔鄉30案，內埔鄉123案、萬巒鄉23案，竹田鄉13案，新埤鄉4案，枋寮鄉22案，新園鄉76案，崁頂鄉6案，林邊鄉20案，南州鄉11案，佳冬鄉5案，琉球鄉4案，滿州鄉1案，車城鄉19案，枋山鄉3案，三地門鄉27案，瑪家鄉19案，霧台鄉6案，泰武鄉13案，來義鄉27案，春日鄉10案，獅子鄉15案，牡丹鄉5案。

    另縣府分析，5月1日到14日確診個案年齡層分布，10歲以下12%，11~20歲12%，21~30歲20%，31~40歲17%，41~50歲14%，51~64歲16%，>65歲9%。

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