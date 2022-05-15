豪雨來襲 26歲機車騎士摔落水溝 遭沖走1公里亡

現場搜救。（記者羅欣貞翻攝）

2022/05/15 15:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕梅雨鋒面來襲，屏東縣內埔鄉富田村富豐路傳意外，今天（15日）清晨6點多，26歲劉姓青年騎機車跌落路旁大排水溝，因水流湍急，消防局出動橡皮艇、15名消防人員搜救，在距落水點約1公里處發現已無生命跡象的男子，送醫急救仍無效。

屏縣內埔警分局表示，內埔鄉富田村發生男子自摔跌落溝渠死亡案，發生於今天（15日）清晨6時36分許，地點在內埔鄉富田村富豐路豐榮養殖場附近，因水流湍急，機車及駕駛人遭水流沖走，接獲民眾報案後，新北勢所員警趕抵現場，實施交通管制、查訪民眾及會同消防人員實施搜救。

屏東縣政府消防局指出，據報後隨即派遣內埔、竹田、萬丹分隊，共計7輛消防車、1橡皮艇、消防人員15人前往搜尋，到場後立即分2組人員下水分別往萬丹及內埔方向搜救，並於7時55分於內埔鄉富豐路與萬丹路口附近大排溝發現車禍落水機車，擴大搜尋後於機車附近5公尺處尋獲溺者，送往潮州安泰急救。

有附近的居民指出，聽到撞擊聲音出來查看，結果發現機車與人都在水溝，想要救但無法拉起來，趕快報案。另外，根據路口監視器畫面顯示，當時雨勢並不大，男子行經該路段時突然摔落溝渠。

警方表示，劉姓男子（85年次）當時已無生命跡象，經送往醫療院所急救後仍無效死亡，警方依相關程序處置後報請檢察官相驗，肇事原因尚待釐清。

水流湍急，消防人員搜救。（記者羅欣貞翻攝）

消防人員先找到機車。（記者羅欣貞翻攝）

路口監視影像。（記者羅欣貞翻攝）

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