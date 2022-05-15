逃過追訴期又一例！保全搬走金庫近3億元成懸案

前新光保全金庫中心副主任熊耀國（見圖）搬走金庫近3億元懸案，比前中國農民銀行襄理吳俊男盜取金庫8000多萬公款過程還誇張。（資料照）

2022/05/15 12:44

〔記者李立法／屏東報導〕因逃過法定追訴期獲判免訴得以逍遙法外的前中國農民銀行襄理吳俊男，獨自盜走金庫內重逾120公斤的8000多萬現金過程令外界感到不可思議，另一起前新光保全金庫中心副主任熊耀國搬取金庫近3億元案更加誇張，也因為犯行超過法定追訴期成為國內金融史上一大懸案。

1996年擔任前中國農民銀行東港分行襄理的吳俊男，竟能在神不知鬼不覺情況下獨自搬走重逾120公斤的8000多萬現金，如入無人之境的犯案過程，讓銀行界人士感覺比電影「瞞天過海」中竊取賭場金庫的情節還誇張，沒想到3年後又發生更加離譜的保金公司金庫失竊案，監守自盜的主角換成保全公司的幹部。

擔任新光保全科技總部金庫中心副主任的熊耀國，在1999年元旦期間，利用公司內部戒備鬆散，潛入金庫以螞蟻搬家的方式盜走現金2億多元、美鈔120多萬及超過223公斤的黃金，帶著總共近3億元的贓款及黃金逃逸無蹤，由於所涉竊盜罪依照舊法的追訴權時效只有10年，宛如從人間蒸發的熊耀國，始終無法追緝到案，與中國農民銀行東港分行襄理吳俊男盜取金庫巨額公款案一樣，成為國內金融史上一大懸案。

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