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    首頁　>　屏東縣

    新園鄉有共融式公園了！打造超好玩「雲朵上的香瓜」遊戲場

    新園鄉共融公園遊戲場以「雲朵上的香瓜」為主題。（屏東縣政府提供）

    新園鄉共融公園遊戲場以「雲朵上的香瓜」為主題。（屏東縣政府提供）

    2022/05/14 22:54

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長潘孟安任內大力推動的「共融式公園」遍地開花，今天他到新園鄉，為以「雲朵上的香瓜」命名的共融公園動土，他說，共融公園不僅只是親子公園，還有長者健體的體健設施，是所有人都能「共融」於此的公園。

    屏東縣現有的共融式公園大獲家長好評，不乏台南、高雄等地攜家帶眷前來體驗，屏東縣政府今年預計動土的共融公園有17座，陸續興建中。潘孟安說，新園共融式公園位於仙隆宮旁，鄰近仙吉國小、新園國中、鄉公所、新園鄉農會、新園教會及仙隆宮等生活、信仰中心。他說，共融公園是要邀請全年齡包括身障朋友都能休閒的地方，未來還會再增加讓長者能健身的「體健區」設備，增添共融式遊戲場的多元及豐富性。

    「本來要想芹菜管為主題！」潘孟安笑說，本來要以新園鄉農特產之一的「芹菜管」為造型，但也辛苦幕僚單位研考處思考良久，最後用周遭的鯉魚山及甜瓜和鴨蛋等為元素，也由於就在農會旁邊，未來邀請農會在旁販賣得意之作「八寶丸」，而在信仰中心的好處就是，大人要到教會禮拜或是到廟裡參拜，都能就近，長者還能在拜拜完後到體健設施區健體。

    「長者甘心、成人安心、青年玩心、小孩開心！」潘孟安說，為讓孩童打造自己心目中最理想的公園，全縣所有的共融公園都落實孩童表意權，透過遊戲工作坊，讓孩子暢所欲言講出自己的需求，而新園的共融公園佔地3776平方公尺，以「雲朵上的香瓜」為設計主題，融入鯉魚山、甜瓜、鴨蛋及漁網等在地特色元素。

    向中央爭取相關經費的立委周春米則說，共融公園透過自然遊戲的手法，提供可爬、可滑、可跑、可盪的遊戲環境，除了複合式「擺盪設施區」，還有適合小小孩的「幼童旋轉設施區」、「鴨蛋滑步車遊戲場」等，工程預計10月完工，屆時邀請所有縣民前來體驗。

    屏東縣長潘孟安、立委周春米及在地民代為新園鄉共融公園動土，與鄉親合影。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安、立委周春米及在地民代為新園鄉共融公園動土，與鄉親合影。（記者陳彥廷攝）

    新園鄉共融公園動土，屏東縣長潘孟安、立委周春米及在地民代祈求工程順利。（記者陳彥廷攝）

    新園鄉共融公園動土，屏東縣長潘孟安、立委周春米及在地民代祈求工程順利。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安、立委周春米及在地民代為新園鄉共融公園動土。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣長潘孟安、立委周春米及在地民代為新園鄉共融公園動土。（記者陳彥廷攝）

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