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    首頁　>　屏東縣

    梅雨來襲竟燒起來！屏東萬丹農地非法堆置廢棄物現形

    因雨水和太空包內容物起化學作用引發火警，還需派員運來土方撲滅。（屏東縣環保局提供）

    因雨水和太空包內容物起化學作用引發火警，還需派員運來土方撲滅。（屏東縣環保局提供）

    2022/05/14 19:24

    〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕梅雨鋒面來襲，讓屏東縣萬丹鄉一處農地非法堆置露餡！太空包內容物今天（14日）凌晨和水起化學反應燒起來，驚動消防局派員搶救，環保局也當場查獲租地堆置者未持有清除許可證，採樣送驗以查明是否為有害廢棄物，全案也將移送法辦。

    萬丹鄉大昌路一帶今天凌晨1點多傳出火警，消防局派出屏二分隊、屏東分隊、第二大隊、萬丹分隊搶救，消防人員到場發現，現場堆置大量太空包，疑似有化學物質，因為部分未覆蓋，導致下雨帶來水分起化學作物，冒煙燒起來，無法貿然用水撲滅。

    環保局據報也派員到場處理，和消防人員緊急運土到現場覆蓋燃燒處，到上午8點多才撲滅火勢。消防局、環保局派員持續駐守現場，防止復燃。

    環保局長顏幸苑說，初步調查，農地約1分大，堆置約數百包太空包，是來自高雄的承租人向萬丹鄉民租用土地，承租人指稱，太空包內容物是鐵粉，但根據現場燃燒狀況看來，應該還有鋁等其他化學物質，才會在淋雨後起化學作用。

    環保局也發現，租地人並未持有廢棄物清除許可證，且農地非農用，將依廢棄物清理法第46條、41條等把全案移送法辦，依相關法規，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。

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