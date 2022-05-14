屏縣+1107 連4日破千、關懷包加購2萬份招募志工發送

屏縣14日新增1107例確診。（屏縣府提供）

2022/05/14 16:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（14日）新增1107本土確診病例，從11日起連續4天單日均破千例，因為確診個案不斷增加，縣府針對確診者發放的關懷包，已增加採購2萬份。

衛生局表示，因為同住家人多為密切接觸者不宜外出，以及開放民眾領取認定不易，因此關懷包仍由各衛生所發送，目前規劃以招募志工、調撥支援人力等措施改善因應，提高時效。

縣府統計截至5月14日，屏縣居家隔離現管人數1371人，今日解隔826人；5歲以下確診累計696例，148例解除隔離，無重症。居家照護累計5364人，解除1168人，現管4196人。目前全縣部分班級暫停實體課程校數有77校127班。

今天（5月14日）1107名確診者鄉鎮區域分布：屏東市295案，潮州鎮50案，東港鎮102案，恆春鎮45案，萬丹鄉92案，長治鄉32案，九如鄉25案，麟洛鄉12案，里港鄉25案，高樹鄉20案，鹽埔鄉25案，內埔鄉65案、萬巒鄉15案，竹田鄉10案，新埤鄉7案，枋寮鄉21案，新園鄉73案，崁頂鄉13案，林邊鄉21案，南州鄉14案，佳冬鄉20 案，琉球鄉19案，滿州鄉11案，車城鄉4案，枋山鄉7案，三地門鄉23案，瑪家鄉14案，霧台鄉1案，泰武鄉5案，來義鄉22案，春日鄉5案，獅子鄉10案，牡丹鄉4案。

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