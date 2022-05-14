542旅進訓屏東三軍聯訓基地27官兵確診 防疫巴士載回新竹隔離

三軍聯訓基地傳出進訓27名官兵確診。（記者陳彥廷攝）

2022/05/14 15:36

〔記者陳彥廷／屏東報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）延燒不止，從新竹至屏東三軍聯訓基地進行演訓的陸軍542旅，今天傳出官兵大規模確診消息，軍方與屏東縣政府連繫後，由縣府於今天調派防疫巴士南下，並將染疫的27名官兵送回新竹的營區進行居家隔離，也強調訓練如常，未受影響。

三軍聯訓基地位於恆春半島，現屬海軍陸戰隊指揮部管轄，負責國軍各部隊實兵實彈射擊測驗及三軍聯勇演習，常見不少外地部隊的人員至此演訓，也因此日前542旅大批官兵進駐受訓，未料卻陸續傳出確診。

屏東縣政府衛生局也證實這起大規模染疫事件，表示是在昨天接獲通報，指縣內三軍聯訓軍營營區內有確診個案，與軍方聯繫後，釐清為北部營區軍隊南下屏東縣受訓，期間有27人快篩陽性後至醫院採檢PCR確診。

衛生局表示，因人數眾多，該營區所設置的獨立隔離防疫區無法容納收置，軍方決定將確診者移送回北部所屬營區後再行安排隔離事宜，衛生局派遣防疫巴士協助，今日已將人員送達北部營區。

軍方指出，染疫官兵屬542旅進訓人員，傳出確診後即通報地方衛生機關，並依照中央、國防部指引，進行人員隔離、匡列密切接觸者，並進行營區消毒的應變處置，防止疫情擴散。而染疫者送回原部隊後，少數由防疫計程車送返家中居隔照顧，但大多數仍選擇留在營區隔離，軍方強調，有關的部隊進訓、操課、演訓，均依鑑測單位規範正常實施，不會受到影響，一旦官兵康復，視情況會再加入演訓行列。

由於是外地官兵確診，是否進而影響原三軍聯訓基地駐紮官兵甚至恆春半島，引發居民關注，軍方指出，部隊中一切按照中央防疫指引，不過一旦休假離營，病毒就變得難防，因此部隊都會提醒官兵休假期間，避免出入人潮眾多的公共場所，戴好口罩、隨時洗手，做好消毒工作，將持續要求官兵做好自我照護，並持續觀測、維護眾人健康，確保訓練任務順利完成。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法