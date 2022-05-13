本土學生確診破7萬人 單日增近7千人

教育部發布最新統計，再增6938名本土學生確診，本土學生確診數達7萬1659人，學生確診總人數增至7萬2427人，全國22縣市有1927校全校停課或部分班級停課。（資料照；本報合成）

2022/05/13 19:04

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，教育部今晚發布最新統計，再增6938名本土學生確診，本土學生確診數達7萬1659人，其中國小生人數最多為2萬4498人、單日新增2101人，境外移入4人，學生確診總人數增至7萬2427人，全國22縣市有1927校全校停課或部分班級停課。

教育部校安中心統計4月20日至今日下午5時30分我國學生確診人數，在總數7萬2427人之中，大專生有15693人（增加1540人），高中生有11373人（增加1123人），國中生有7911人（增加842人），國小生24509人（增加2101人），幼兒園學生12941人（增加1336人）。

本土確診學生人數7萬1659人，包括大專校院15005人（增加1537人），高中11336人（增加1143人），國中7905人（增加842人），國小24498人（增加2101人），幼兒園12935人（增加1335人）。

境外移入768名確診學生，其中688人是大專生（增加3人），高中生57人，國中生6人，國小生11人，幼兒園6人（增加1人）。

另依各縣市教育局及各大專校院回報，截至今日下午3時止，教育部統計，全國22縣市共有1927校停課，包括348校全校停課、1579校部分班級停課。

348校全校停課，包含幼兒園144所、國小116校、國中 34校、高級中等學校27校、大專校院27校。1579校部分班級停課，包含幼兒園490所、國小 664校、國中190校、高級中等學校 172校、大專校院63校。

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教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

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