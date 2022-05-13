為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    本土學生確診破7萬人 單日增近7千人

    教育部發布最新統計，再增6938名本土學生確診，本土學生確診數達7萬1659人，學生確診總人數增至7萬2427人，全國22縣市有1927校全校停課或部分班級停課。（資料照；本報合成）

    教育部發布最新統計，再增6938名本土學生確診，本土學生確診數達7萬1659人，學生確診總人數增至7萬2427人，全國22縣市有1927校全校停課或部分班級停課。（資料照；本報合成）

    2022/05/13 19:04

    〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，教育部今晚發布最新統計，再增6938名本土學生確診，本土學生確診數達7萬1659人，其中國小生人數最多為2萬4498人、單日新增2101人，境外移入4人，學生確診總人數增至7萬2427人，全國22縣市有1927校全校停課或部分班級停課。

    教育部校安中心統計4月20日至今日下午5時30分我國學生確診人數，在總數7萬2427人之中，大專生有15693人（增加1540人），高中生有11373人（增加1123人），國中生有7911人（增加842人），國小生24509人（增加2101人），幼兒園學生12941人（增加1336人）。

    本土確診學生人數7萬1659人，包括大專校院15005人（增加1537人），高中11336人（增加1143人），國中7905人（增加842人），國小24498人（增加2101人），幼兒園12935人（增加1335人）。

    境外移入768名確診學生，其中688人是大專生（增加3人），高中生57人，國中生6人，國小生11人，幼兒園6人（增加1人）。

    另依各縣市教育局及各大專校院回報，截至今日下午3時止，教育部統計，全國22縣市共有1927校停課，包括348校全校停課、1579校部分班級停課。

    348校全校停課，包含幼兒園144所、國小116校、國中 34校、高級中等學校27校、大專校院27校。1579校部分班級停課，包含幼兒園490所、國小 664校、國中190校、高級中等學校 172校、大專校院63校。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

    教育部今晚發布學生確診人數最新統計。（教育部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播