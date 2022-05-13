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    首頁　>　屏東縣

    屏東縣各鄉鎮市衛生所 明天8:30至11:30開設兒童疫苗門診

    屏東縣校園兒童疫苗施打告一段落。明天上午8點30到11點30分在全縣各鄉鎮市衛生所加開兒童疫苗門診，呼籲家長快帶小孩來施打。（縣府提供）

    屏東縣校園兒童疫苗施打告一段落。明天上午8點30到11點30分在全縣各鄉鎮市衛生所加開兒童疫苗門診，呼籲家長快帶小孩來施打。（縣府提供）

    2022/05/13 15:44

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣13日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）1154本土病例，莫德納兒童疫苗校園施打今天結束，明天在各鄉鎮市衛生所開設兒童疫苗門診，呼籲民眾一定要把握時間帶孩子前往施打。

    縣府表示，6-11歲校園莫德納兒童疫苗施打，13日預計施打34校2690人，從二日開打以來，10天施打率大約超過30%，有1萬多名學童施打，但仍有2萬多人還沒有施打，因此縣府明天上午8點30到11點30分在全縣各鄉鎮市衛生所加開兒童疫苗門診，呼籲家長快帶小孩來施打，因為下一波疫苗施打日期仍然未定。

    目前全縣部分班級暫停實體課程校數有84校141班，12日啟動的民眾快篩陽性可藉由視訊診療經醫事人員判斷確診，12日第一天有21人完成通報確診，衛生局將協助後續治療事宜，全縣390家基層診所（含33鄉鎮市衛生所）也提供看診、取藥及領取快篩劑服務，請民眾善加利用，不需再前往醫院或防疫門診排隊，以降低群聚感染及急診壅塞。

    縣府統計截至13日，居家隔離現管人數1579人；5歲以下確診累計684例，無重症。居家照護累計5154人，現管4235人，今天確診者鄉鎮區市超過50案的為屏東市331案，潮州鎮56案，東港鎮90案，恆春鎮73案，萬丹鄉69案。

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