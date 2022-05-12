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    首頁　>　屏東縣

    往返墾丁小心被拍！ 台1線枋山段時速過50就「中獎」

    各單位現地辦理會勘後，今年2月中，當地速限70降至50公里。（資料照）

    各單位現地辦理會勘後，今年2月中，當地速限70降至50公里。（資料照）

    2022/05/12 19:00

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣省道台1線枋山段，去年底陸續發生多起車禍意外，在發生一起重機騎士卡進賓士車內的死亡車禍後，屏縣警局交通隊等單位會勘，在周邊路段進行速限降低的規劃，最近有不少駕駛人「幸運」中獎，赫然發現部分路段速限從一般省道的70公里降至50公里，屏縣警局交通隊也提醒，該路段沒有固定測速桿，但會以移動式測速照相系統取締違規。

    這起去年發生在台1線454.9公里的嚴重事故，當時重機騎士不明原因與賓士發生嚴重撞擊，整輛車直接卡進賓士車內，重機騎士送醫搶救不治，後續交通隊、公路總局、枋山鄉公所等單位現地辦理會勘，鑑於該處路口有多家超商及一處休息站，除增設提醒降速告示標誌，速限也規劃70降至50公里，但今年2月15日實施後，因為沒有固定測速桿，加上坊間的測速APP也未更新，許多民眾仍以為是70公里速限。

    屏縣警局交通隊表示，現行台1線454公里處至456+250公里處，因會勘後決議由速限70調降為60公里；而456+250公里處至459+200公里處則保持原本部落區速限60公里；值得注意的，則是459+200公里處往南則為速限50公里。

    經常往來墾丁高雄的資深司機石先生提醒，該路段並沒有規劃設置固定測速桿，分局常常會以移動式測速照相系統取締違規，位置通常在慣用的「小廟」地點，提醒駕駛人行車注意速限，維護自身安全及權益。

    重機騎士卡進賓士車內的死亡車禍後，當地速限調降。（資料照）

    重機騎士卡進賓士車內的死亡車禍後，當地速限調降。（資料照）

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