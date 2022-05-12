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    女力崛起！屏東縣第2、3選區 民進黨將徵召女性參選人

    女力崛起，女性參選人受到重視。（周春米服務處提供）

    女力崛起，女性參選人受到重視。（周春米服務處提供）

    2022/05/12 18:51

    〔記者葉永騫／屏東報導〕女力崛起，民進黨屏東縣長提名女性周春米，縣議員選舉提名，因為第2、第3選舉區沒有女性登記參選，縣黨部執委會議決2個選舉區徵召女性參選人，而第1選舉區女性參選人最近也因為受到特別的關照，引發不少爭議，讓選情出現變數。

    民進黨在屏東縣議員選舉提名採取開放策略，但是第2選舉區（里港、九如等屏北地區）及第3選舉區（內埔、潮州地區）沒有女性參選人參選， 這2個選舉區都有2名婦女保障名額，民進黨沒有提名參選人，等於將席次拱手讓人，對於整體的選情不利，因此縣黨部執委會議決，將尋求徵召這2個選舉區的女性參選人，使得選情出現變化。

    另外，第1選舉區的屏東市雖然有女性參選人，但因為是空降的身分，又受到黨內特別的關照推薦，不少大型看板更在市區設立，引發不少參選人的反彈，有參選人抱怨說，縣長初選時大家出錢出力支持特定的參選人，許多的大型看板都提供參選人使用，現在初選結束後，這些大型看板反而被人取代使用，讓準備參選的人覺得不受尊重，引爆了內部的不滿，對於未來的選舉出現了變數，也可能對民進黨產生不利的因素。

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