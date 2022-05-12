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    首頁　>　屏東縣

    屏東累計1107師生確診 縣網停課資訊增列幼兒園、補習班

    屏東縣學童疫苗持續施打中。（屏東縣政府提供）

    屏東縣學童疫苗持續施打中。（屏東縣政府提供）

    2022/05/12 17:50

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣今天（12日）新增96名師生確診，全縣至今確診師生人數累計1107人，今天中小學部分班級暫停實體課程者共81校140班，屏東縣政府官網防疫專區每天下午2點前公布的校園停課資訊，今天起增列家長們很關心的幼兒園和補習班。

    屏東縣教育處統計，今天新增88名學生、8名老師確診，全縣累積至今共1107名師生確診，包括1034位學生、73位老師，今天無全校停課學校。

    部分班級暫停實體課程者共有81校140班，包括屏榮高中、陸興高中、南榮國中、中正國小、大同國小、勝利國小、唐榮國小、民和國小、新興國小、後庄國小、繁華國小、仕絨國小、里港國小、光華國小、潮南國小、黎明國小、東勢國小、竹田國小、大明國小、僑德國小、海濱國小、大潭國小、仙吉國小、鹽洲國小、白沙國小、同安國小、僑勇國小、水泉國小、墾丁國小、加祿國小、青山國小、佳義國小、泰武國小、萬安國小、南和國小、力里國小、石門國小、瑞光國小、瓦磘國小、長榮百合國小、屏大實小、信義國小、東港海事、恆春工商、大同高中、高泰國中、海豐國小、歸來國小、復興國小、萬丹國小、社皮國小、興化國小、九如國小、五溝國小、內埔國小、枋寮國小、東海國小、東隆國小、新園國小、烏龍國小、車城國小、地磨兒國小、武潭國小、古樓國小、丹路國小、潮州國小、屏東高工、鶴聲國小、忠孝國小、和平國小、長興國小、崎峰國小、恆春國小、崇蘭國小、東寧國小、潮昇國小、潮和國小、光春國小、高樹國小、仁愛國小、公館國小。

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    屏東縣政府防疫專區網頁的學校停課資訊，今天起增列幼兒園與補習班。（擷取自屏東縣政府防疫專區網頁）

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