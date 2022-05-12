提早佈局疫情後旅遊 恆春鎮與高師大「地方創生」策略聯盟

恆春鎮與高師大「地方創生」策略聯盟，走訪地方私房景點。（鎮公所提供）

2022/05/12 10:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近期台灣疫情數字雖然不斷上升，但已經趨於病毒共存的方向，國內外旅遊業更是蠢蠢欲動，南台灣最受觀光客歡迎的恆春旅遊區，鎮公所提早為疫情後佈局，與國立高雄師範大學共同簽訂策略聯盟協議書，除有效推動地方創生整合學產資源，也希望由產官學合作平台來推廣地方特色農特產及文化觀光等相關事宜。

策略聯盟協議書由恆春鎮公所主祕洪國榮與高師大校長吳連賞簽署，並由德和社區發展協會理事長楊宗熏帶領師生尋訪恆春知名農特產地及私房景點，雙方對於疫情後打造恆春半島新地方旅遊方式進行交流，期盼帶領遊客除了傳統戲水逛大街外，能夠深入更基層體驗農漁村的生活，搶先在疫情後的國境觀光開放搶得先機。

恆春鎮長陳文弘表示，恆春鎮三面環海人文與自然資源豐富，長期以觀光產業海上活動聞名，與高師大組成策略聯盟後，有效推動地方創生整合學產資源，幫助有在地特色農產品、文化古蹟、自然人文風景另類行銷，在國際疫情共存方向逐漸明朗情形下，未來能發揮觀光乘數效應，使地方經濟活絡。

高師大校長吳連賞指出，高師大協助恆春鎮公所推廣地方特色農特產品及文化觀光等相關事宜，恆春鎮公所則提供高師大學生參與產學事務運作、專業課程與社會服務實習機會，讓專業人才能到第一線發展所長，達到人才訓練與儲備及教學實習與地方產業經濟發展功效，希望第一次四年的合作協議，能夠幫助恆春鎮創造不同的觀光亮點。

恆春鎮與高師大「地方創生」策略聯盟。（鎮公所提供）

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